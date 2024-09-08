京華城涉弊是否停工？李四川回應了「涉案人起訴判刑才能要求」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，日前白營扯蔣萬安市府都發局1月稱京華城容積率合理、合法。台北市副市長李四川今（8）日受訪重申，當時回應監院的新聞稿意指符合程序，至於適法性端視法院判決。外界關注京華城是否要停建、會不會淪為大巨蛋第二？李四川則強調，依法需都委會成員或首長涉及圖利或是貪污，「那他被起訴判刑，我們才能認定他是違反都市計畫法」要求停工。台北市長蔣萬安率團訪美，副市長李四川今天到南港出席北市聯合婚禮。外界關切京華城案究竟合不合法？李四川則回應，都發局1月發出的澄清函，原則上是說明符合都市計劃法的程序，「但是是不是適法，那當然就要看法院怎麼判」。至於北市府會不會要求京華城停工？李四川則說明，依建築法，要停工須有條件，包括違反都市計畫法。「現在一定要有這個，不管都委會的委員或召集人或是首長有涉及到不管圖利或是貪污，那他被起訴判刑，我們才能認定他是違反都市計畫法，所以我們才能說明要求京華城來停工。」至於議員質疑京華城恐淪為大巨蛋第二，李四川則強調，公務人員本來就是要依法行政，證據到哪裡，市府才能按照證據辦理。「假設現在喊停工，那又沒有依據，那到時候如果我們講說無罪推論的狀況判無罪，可能我們市政府還會涉及到國賠的事情」。此外，外界也關切2026地方選舉新北市長部分，媒體追問李四川，新北副市長劉和然說李是鐵錘，他是粉筆，會不會覺得大家都把李當作是假想敵？李四川則笑問「今天又要談選舉阿？」他並重申，自己一直告訴黨內年輕人多努力一點，「不管劉和然或是洪孟楷還有其餘的人都相當的優秀，我都希望他們能夠代表國民黨去選新北市。」