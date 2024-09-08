國際賽車展9/28登場　中市府：三階段封路交管

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台中市迎接9月國際賽車展演盛會，因應參觀人潮與交通動線已做好最完善準備。市府交通局表示，吸引世界車迷矚目的「Red Bull Showrun Taichung」9月28日在市政路登場，針對舞台搭設、活動展演及撤場需求，將進行市政路周邊道路三階段封街管制，籲請民眾配合現場交管人員及牌面指引前往會場，一起體驗台灣首度舉行的運動賽車魅力。交通局長葉昭甫指出，市府成功爭取到國際賽車展演活動，3萬張門票早已銷售一空，還有其他民眾也會在活動當天湧進市政路周邊，加上7期商圈的百貨公司也有商業活動，帶動消費者進場，這場震撼開跑的賽車展演未演先轟動，為便利來自全球的車迷使用大眾運輸工具，特別推出24小時與48小時的交通套票，提供民眾在套票期限內搭乘市區公車與台中捷運，不必擔心停車問題，搭公車運輸、公車、騎YouBike等大眾運輸最方便。葉昭甫表示，因應主辦單位舞台搭設、活動表演及撤場需求，除惠中路與市政路口自9月25日晚間10時至28日晚間10時，車輛禁止直行惠中路及及惠中路南向禁止左轉市政路，市政路周邊道路將會進行分階段封路管制，第一階段市政路(惠文路至惠來路，西向快車道)自9月25日晚間10時至翌日26日上午8時封閉施工。第二階段，自9月26日晚間10時至27日上午6時，活動場佈進行移動式施工，管制路段為市政路(惠文路至朝富路，雙向慢車道內側)；第三階段則為活動展演及場地恢復，時間自9月28日凌晨0時起至晚間10時，市政路及其周邊橫交道路會有封路管制，管制範圍分別有市政路、惠文路、惠中路及惠文五街等路段，也會視現場撤場情況提前解除管制。葉昭甫表示，由於惠中路將封路成為賽車展演場地，為讓附近住戶出入影響減少到最低程度，市府對持有居民通行證者，除9月28日中午12時至下午3時全面禁止通行、其餘時段可經住戶通行車道出入，盼請周遭住戶體諒為國際盛會共襄盛，請用路人務必遵守現場交管人員指引，放慢車速，以策安全。交通局表示，惠來停車場及惠中市政路口(東北側)YouBike站點，自9月28日0時至晚間10時會暫時停止營運，另市府已公告9月28日0時至晚間12時，活動會場及周邊空域禁止遙控無人機活動，籲請遙控無人機玩家遵守活動單位的管理作為，不得於管制空域操作遙控無人機，以免受罰。此外，部分公車路線因受限市政路封街管制，有進行改道調整，更多公車資訊可至台中公車即時動態資訊網查詢。交通局提醒，因會場周邊停車空間有限且管制路段多，建議多加利用捷運、公車等大眾運輸系統前來參加活動，市府特別規劃彩繪捷運車廂及彩繪公車，歡迎來拍照打卡；此外，已購票民眾也可搭乘主辦單位提供的免費接駁服務，將車輛停放於水湳停車場後再轉乘接駁車前往會場，邀請國、內外朋友一起來台中體驗極速、刺激的賽車快感。