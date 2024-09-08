子瑜合體媽媽舞蹈挑戰！結果竟跳成《保庇》　粉絲笑翻：太可愛

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▲粉絲提議子瑜（右）和媽媽黃燕玲（左）一起跳新曲舞蹈挑戰，媽媽原本瘋狂拒絕。（圖／子瑜媽媽IG）

▲子瑜媽媽黃燕玲（左三）看女兒SOLO舞台看到哭。（圖／子瑜媽媽IG）

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜以SOLO之姿正式出道，6日發行首張個人迷你專輯《abouTZU》，成為TWICE中第三個SOLO出道的成員。子瑜的媽媽黃燕玲特地飛到韓國力挺女兒，除了為子瑜打氣以外，竟然還和子瑜一起跳了新歌《Run Away》的舞蹈挑戰，讓粉絲們大讚太可愛，眼尖網友發現怎麼好像跳成王彩樺的《保庇》了，還有人在留言區直接認起岳母來。昨日出演MBC音樂節目《音樂中心》時，子瑜媽媽來探班，當天下班路子瑜和媽媽一起搭乘保母車離開，寵粉的子瑜拉下窗戶和粉絲們聊天，有粉絲就大聲問可不可以跟媽媽一起拍舞蹈挑戰？媽媽則在子瑜身後瘋狂擺手拒絕。沒想到就在今天，子瑜在IG上驚喜釋出一則舞蹈挑戰影片，主角就是子瑜媽媽和表妹，兩人都穿著印有子瑜的T恤，跟著歌曲跳起舞，雖然動作不是很標準，但粉絲們都紛紛留言「好可愛」、「不是說不拍嗎哈哈哈」、「岳母辛苦了」，還有人眼尖發現媽媽怎麼跳成《保庇》了啦！子瑜媽媽在專輯正式發行前，就在X上連發多篇貼文力挺女兒，難掩興奮之情直呼「大家是不是跟我一樣期待？」並喊話要大家多多支持。子瑜在上週五開始進行打歌舞台，昨日出演MBC音樂節目《音樂中心》時，媽媽和隊友志效都來到現場，據周圍粉絲透露，媽媽在子瑜表演完後忍不住感性哭了，志效也在上台和子瑜合照時趁機爆料：「子瑜媽媽哭了唷！」看著努力在異鄉打拚的女兒，想必是驕傲又感動。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》