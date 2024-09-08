周杰倫鐵粉轟「高音唱不上去還有臉唱大巨蛋」　反串文揭絕望現實

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▲▼周杰倫實現9年前立下的目標，今年底將在台北大巨蛋舉辦巡演，將是他睽違7年，再度回到家鄉台北市開唱。（圖／周杰倫臉書）

▲周杰倫將在12月上旬於台北大巨蛋舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會，演出時間及相關售票訊息，將會擇期公布。（圖／杰威爾提供）

亞洲天王周杰倫（周董）宣布12月上旬登上台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，寫下首位於該場地舉行專場演出的歌手紀錄，昨（7）日有鋼鐵粉絲發文：「周杰倫年紀又大、江郎才盡，唱歌還難聽，一直把高音交給觀眾，還好意思開演唱會？」看似數落周董的發言，其實是另有目的的反串文，該粉絲最後請求大家不要跟她搶演唱會門票。一名周杰倫的女粉絲在Threads寫下：「周杰倫年紀又大、江郎才盡，唱歌還難聽，一直把高音交給觀眾，還好意思開演唱會？反反覆覆就那幾首在炒冷飯，近幾年出的歌能聽嗎？大家一樣讓他圈錢，當大家是傻瓜？」一番話把周杰倫批評得體無完膚，不過原PO文末懇求：「拜託各位不要去搶票，讓我搶就好！」該篇貼文一發布，半天吸引超過9萬瀏覽次數，其他周杰倫粉絲表示：「同意，這種痛苦我來替大家承擔」、「真的，我媽那時就說了！他唱歌含滷蛋，唱歌有夠難聽，我就是沒有聽媽媽的話才落得這樣的後果，拜託你們千萬不要去搶票」、「看過的別再搶了...20年前搶到現在還沒搶到」、「同意，讓我搶個票去監督他這不良的行為！」還有粉絲翻出周杰倫曾經公開說「身為中國人的驕傲」、「我們是中國人」等言論的截圖，留言：「真的誰要看呢？就是我，我是中國人，票留給我好了」、「你們要抵制他，不要買票，我來買就好！」令人發噱的逆向操作雖然效果可能不大，但由此可見，粉絲早就預見屆時周董演唱會門票開賣的盛況，以及搶票難如登天的痛苦。