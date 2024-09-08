日圓衝上141價位！專家點出影響升貶3大因素　預估續往升值之路走

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美國8月非農就業數據遠低於預期，顯示就業市場疲軟，美國經濟衰退的擔憂仍揮之不去，美國聯準會（Fed）9月降息2碼機率升高，日圓兌美元一度再衝上141價位，日圓兌新台幣換匯價來到0.2281元附近。外匯專家認為，隨着日圓套利交易等3大因素漸消失，日圓兌美元在150有很大反壓區，這2年來的日圓貶勢大概告一段落，未來會持續往升值之路走。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓貶勢已過，不易再趨貶，目前日本央行政策利率仍是所有央行中利率最低。由於日本通膨仍居高，預期日本央行仍會適度升息，以反應美日利差過大的情況，不然日本資金仍會往外走，因此，整體來看日圓回升格局已成定局，可以大膽說，日圓貶勢已過。影響日圓升貶主要有3大因素，陳有忠指出，除美日利差，還有美股表現及日本央行購債。由於日圓是主要財務槓桿操作貨幣，也是全球最大融資貨幣，之前因日圓低利率低，很多人會借日圓到海外投資，尤其美股、台股好時，也就是套利交易，但隨著股市轉弱，再創新高機率不大，也降低套利交易意願，日圓就回升。陳有忠說，目前市場氣氛明顯改變，這跟美日利差大幅縮窄有很大關係，日圓套利交易也會慢慢減倉，可有效阻擋日圓再回貶的可能性，前波日圓回貶到149就被擋住，150已貶不下去，目前150是很大反壓區，「這兩年來日圓貶勢大概告一段落，有機會逐步回升」，這也跟美、日貨幣政策調整有很大關係，長期以來美日利差擴大問題已獲解決。此外，日本央行也終止負利率，調升利率，日本央行表示將減少購債，這有望改善日圓浮濫的情況。也因此，陳有忠認為，在促使日圓貶值的3大因素漸消除之下，日圓不會再貶，未來會持續往升值之路走。