提升服務品質！高雄市政府勞工局協助視障按摩據點設立

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▲高雄市政府勞工局局長江健興(右4)頒證給通過評鑑的29家視障按摩據點業者。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦高雄EYE讚優良視障按摩據點表揚活動，現場並提供免費按摩體驗，以提升服務品質。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局協助29家視障按摩業者通過評鑑設立據點，7日在高雄捷運美麗島站穹頂廣場，舉辦高雄EYE讚優良視障按摩據點表揚活動，以提升服務品質，形塑高雄視障按摩優質品牌形象。高雄市政府勞工局優良視障按摩據點表揚活動，是由勞工局局長江健興主持，他表示，勞工局長期致力協助視障按摩據點提升服務品質、在職專業進修、經營輔導補助、多元行銷推廣等，以形塑高雄視障按摩優質品牌形象。江健興說，勞工局今(113)年更創新辦理優良視障按摩據點評鑑，透過公正第三方評鑑認證機制，藉由公開審核與神秘客稽核的管道進行評鑑，經過層層把關，共有29家視障按摩業者據點通過評鑑。江健興在活動中，表揚核發優良標章，現場並提供免費按摩體驗，他也邀請市民朋友踴躍到這29家通過評鑑的視障按摩據點消費，以享受優良標章認證的專業服務與星級體驗。江健興指出，勞工局不僅要照顧視障朋友，也要為市民朋友把關，此次優良視障按摩據點評鑑，是秉持高標準方式，針對轄內視障按摩據點的環境衛生、安全管理、消費權益、按摩師素養、品牌行銷，以及消費者滿意度等六大面向進行評鑑，並邀集公正第三方之專家學者及神秘客入場審查，結合軟硬體與服務體驗的綜合評分，除須符合評鑑委員公開性的嚴格把關標準外，還須通過神秘客現場消費體驗稽核，才獲優良標章認證，期這些據點能成為高雄市視障按摩的標竿，以增進視障按摩群體相互良性競爭。