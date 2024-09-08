今年唯一！長榮航空校園深耕　觀光馬拉松幼苗計畫離島澎湖站登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲長榮航空此次邀請到2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀，將拳擊與跑步結合設計為訓練課程，並與學生分享成為選手的心路歷程。（圖／長榮航空）

▲長榮航空此次邀請到2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀，將拳擊與跑步結合設計為訓練課程，並與學生分享成為選手的心路歷程。（圖／長榮航空）

2024長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」今年唯一離島訓練行程，昨日至今（8）日於澎湖馬公國中熱鬧登場，在澎湖縣議會副議長藍凱元、澎湖縣教育處長林長安、澎湖扶輪社長洪長青及長榮航空協理林玄修共同主持開場後，由吳文騫教練率領專業團隊引導學生進行訓練活動，並特別邀請2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀到現場舉辦座談及參與訓練，吸引逾百位澎湖地區的青少年參加。長榮航空林玄修協理指出，2023首次推出「幼苗計畫-校園深耕巡迴」走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林五個縣市，頗受社會各界及參與學生的好評，因此今年繼續將此計畫延伸至更多地區，並且深化訓練內容，期望在2天專業的訓練和深度交流下，在離島愛運動青少年的心中埋下夢想種子，也為未來台灣馬拉松的幼苗培育盡一份心力。澎湖縣議會副議長藍凱元指出，澎湖優秀的體育選手相當多，但資源有限，非常需要專業的訓練及發掘，以期將來能躍上國際舞台；感謝長榮航空把這麼好的資源帶到澎湖，希望藉由專業選手的訓練，提昇學生體育技能，未來能代表台灣出國比賽。2024年「長榮航空幼苗計畫-校園深耕巡迴」特別攜手直營旅行社「長汎假期」共同推動，針對跨校交流的學生量身訂制訓練計畫，吸引馬公國中、文澳國小、七美國中、吉貝國小約90名學生參加；為了關懷偏鄉弱勢團體，此次邀請由澎湖家扶基金會所關懷的30餘位青少年，並為孩子們特別設計適當的訓練課程，一起體驗運動的樂趣。擔任澎湖站總教練的兩屆奧運國手-吳文騫特別以「跑一場，飛向世界的夢」設計團隊競賽，藉由遊戲與體能運動項目的結合、小隊輔團隊交流時間、學生夢想宣示及分享環節，讓學生們透過互相交流及經驗分享獲得啟發。此外，訓練計畫中也以世界地圖來分享全球各地知名賽 事，進而讓孩子們可以獲得新知識，並對世界懷抱無限寬廣的夢想。長榮航空為了開拓孩子「世界級」舞台的視野，在活動首日特別邀請2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀，與學生分享她的成長經歷及成為選手的點滴，並以自身的經驗支持與鼓勵孩子們，即使在訓練的路上遇到挫折，但堅持自己的興趣並挖掘自己的優點，持之以恆，就能成就自己。而總教練吳文騫，同時也是代表台灣參加2004年雅典奧運及2008年北京奧運的男子馬拉松國手，在活動中也分享他在田徑之路上的種種，讓學生更認識未來的田徑之路。「幼苗計畫-校園深耕巡迴」第二天進入實際體驗課程，由教練帶領學生沿著馬公市街道、海岸線進行5公里實際練跑，並於跑步中關心學生對於前一日課程的理解狀況，進而指導如何改善問題，讓學生們在兩日連續的課程中，從暖身訓練、分組訓練、肌力訓練、收操等課程，並在課程結束後彼此分享心得，完整吸收專業訓練，藉由這次的課程讓學生在運動中找到自信和目標。長榮航空城市觀光馬拉松於2018年開辦深獲各界好評，為了將體育賽事風氣向下紮根，2022年推出幼苗計畫今年已經邁入第三年，今年除了持續至偏鄉或離島舉辦的「幼苗計畫-校園深耕巡迴」外，即將於10月27日在總統府前盛大開跑的馬拉松賽事，也特別增設幼苗組獎項鼓勵學生們參與賽事，10公里組再額外增加個人及團體組的獎項，只要是2008年9月1日至2011年8月31日之間出生的青少年跑者，除提供男、女個人組前五名的優勝獎金外，湊滿5人組隊並登記團體組別，優勝隊伍將可獲得NIKE跑鞋每人一雙，以及參加「印帝」周庭印的一週專屬特訓班的獎勵。