名家論壇》楊威利／中國積極展開軍事外交、觸角擴及北太平洋

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※中國軍機出現在俄羅斯境內，中俄同盟？



※轟炸機特遣隊。





▲中國魔改後的Tu-16被稱為轟六，近期也常進犯台灣周邊空域。（圖／國防部提供 , 2017.7.21）

▲ 前蘇聯製造的Tu-16轟炸機早已從各國空軍退役，目前只有中國的衍生型轟六還在服役。（圖／翻攝自美國海軍）

7月底國際新聞曝光顯示，中國轟炸機與運輸機從俄羅斯阿納德爾空軍基地（Anadyr Air Base）起飛，外界以為這是俄國有史以來第一次允許外國軍隊駐紮在該基地。嚴格來說，二戰期間美國杜立德中校發動對日本的空襲行動，就有1架B-25轟炸機迫降蘇聯，這勉強算是有外機於蘇聯境內降落的案例。這批中國轟炸機與運輸機主要是參加與俄羅斯的聯合演習，但阿納德爾空軍基地相當偏遠，白令海正北邊、阿留申群島東北邊，地圖再往右邊就是美國的領土阿拉斯加。中俄兩國跑到這樣偏遠的地方聯合軍演或是起降轟炸機，為了就是勾起美國被入侵的記憶。美國由於兩大洋相隔因此基本上是不會被入侵的，二戰中中途島與歐福島都沒有被占領，除開日本帝國所施放的空飄縱火氣球外，唯一被日本入侵的就是在中途島戰役期間佔領了阿圖島與季斯卡島，但這兩座小島其實無法構成對美國的威脅。現階段中俄兩國想操作轟炸機在阿留申群島東北邊起降的事實，進而想威脅或是嚇阻美國的舉動可謂是白費。首先是美國早已習以為常，對於從俄境東北邊（伊留申群島）或是國土西北邊的莫曼斯克地區起飛的轟炸機，其攔截的程序與戰機接近的時間，都算已經經過數百次的練習，說真的不差中國這些轟炸機。其次是軍事上的現實，偏好中國軍力超強的媒體與評論一般會以下列論述：轟六作戰半徑2000公里以上，加上長劍系列巡弋飛彈射程1000公里以上，這3000公里的作戰半徑一畫，就會把美國相關的領土畫進去，進而推論出美國要小心的論述基調。真的這樣子簡單嗎？當然不。中俄兩國的做法是在仿效美國轟炸機特遣隊（BTF）的做法，但美俄兩國轟炸機的級別卻是差距很大。俄羅斯目前的戰略轟炸機都被用於俄烏戰爭，這些戰略轟炸機充當空對地飛彈的發射載台，因此目前拉攏中國派機前來參演，兩個國家各自有所盤算。但中國所用的轟六脫胎自蘇聯的Tu-16轟炸機，目前多以退役只有經過中國「魔改」後的轟六還在服役，堪稱中國版的B-52轟炸機，但這還是差距很遠。B-52轟炸機經歷過換心工程－F130發動機以及新的ASEA雷達，性能較過往已不可同日而語，雖然還可以執行戰略武器的投擲任務，但目前較多的是擔任長程巡弋飛彈，長程反艦飛彈的攜帶載台，進駐關島的B-52轟炸機在進出蘇拉威西前就有能力投擲長程反艦飛彈，卻不用進入南海。目前這種退居「二線」，已巡弋飛彈或是長程反艦飛彈支援海軍，是美國戰略轟炸機的運作方式，但第一線的轟炸機特遣隊任務則交給B-2轟炸機，最主要的就是看中B-2轟炸機的匿蹤性，這對俄羅斯來說很致命，許多軍事電影描繪B-2轟炸機的可怕並非空穴來風，因為這類轟炸機真的可以攜帶核彈。大眾偶爾會在國際新聞中看到美國空軍B-2或B-52轟炸機前往關島，或是印度洋的狄亞戈加西亞進駐，就是轟炸機特遣隊的具體表現。2023年美國趁著首爾航展（Seoul ADEX 2023），派遣B-52轟炸機參展並不是增添主辦方風采，而是警告北韓美國有隨時調動轟炸機威嚇北韓的能力。中俄兩國也想思法美國空軍轟炸機特遣隊的作法，希望將轟炸機調往阿拉斯加附近，看看美國是否遭到嚇阻而收斂其外交政策。但轟六或是俄羅斯的戰略轟炸機並非匿蹤轟炸機，因此飛航路徑較易被掌握。以轟六進駐俄羅斯阿留申半島境內基地，加上轟六航程與長劍飛彈的射程圖，這類講法搭配精美繪圖，確實是很好的大外宣題材。但若信以為真並想真的來來嚇唬美國，那可真叫犯傻了。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com