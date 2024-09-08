賈永婕喊「負責美麗」遭轟花瓶！曝101董座一週行程　首度回應了

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▲賈永婕（右）在記者會上稱：「總經理朱麗文（左）負責專業精準、我負責美麗時尚。」（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）

▲賈永婕發文曝光上任101董座的一週行程。（圖／賈永婕臉書）

50歲女星賈永婕近來正式上任101董座，沒想到報到當天的記者會就失言，表示自己：「負責美麗時尚。」而總經理朱麗文負責專業精準，挨轟是「花瓶」，對此，賈永婕今（8）日也在臉書分享上任一週以來的心情，直言這場冒險又奇幻的旅程，並提及了自己說「負責美麗時尚」的背後原因。賈永婕斜槓101董座，一舉一動都備受關注，她以週記方式分享自己的心情，提及在記者會上說：「總經理朱麗文負責專業精準、我負責美麗時尚。」引發的風波，她也坦言：「總之再說一次我就是負責美麗時尚，負責讓101更美麗更時尚，未來還會負責好玩有趣還有吃吃喝喝。」她表示這個位子對她來說不容易，但她也期許自己「勇於承擔、勇於開創」。賈永婕透露，她早就和101企劃宣傳部討論過記者會要如何呈現，「我的想法是我不想讓大家覺得我從藝人轉變成101董事長之後就變得很有距離，有架子。我的記者會想要呈現的就是輕鬆溫馨的方式。」因此她在記者會上有問必答，也提及當天記者會的動線不太好，「好像有一些媒體朋友們在樓下等了很久這個部分我感到非常的抱歉，下次改進。」賈永婕這一週不僅是會議、記者會等等活動滿滿，還有許多挑戰，「其實工作真的很多很多，光是要交接就有很多事情，對我而言每一天都要聚精會神的認真思考與學習，這真的是一個硬梆梆的挑戰啊！以前簽名是無憂無慮，現在簽名是責任重大啊！」她最後正能量直呼，自己永遠都是勇敢、堅持的「好棒棒美少女」，並沒有被外界輿論打倒。