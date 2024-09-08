柯文哲羈押禁見！旅美學者沈榮欽回憶過往：陳佩琪是最惡質的一位

花蓮強降雨土石流淹鐵軌！鐵路交通雙線不通中斷了　超慘現況曝光

記者林莞茜／綜合報導

▲受到大雨土石流漫延溢流影響，花蓮鐵路和仁崇德間東正線預警性封鎖。（圖／讀者提供）
▲受到大雨土石流漫延溢流影響，花蓮鐵路和仁崇德間東正線預警性封鎖。（圖／讀者提供）
受到午後對流雲系發展旺盛影響，花蓮山區今（8）日午後將下強降雨，其中崇德=和仁間東正線k56+950因公路土石泥流漫延溢流影響，自13:54起和仁崇德間東正線實施預警性封鎖，目前雙線不通，而鐵軌上的慘況也曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從畫面上可以看到，黃土泥漿混合大小塊的石頭以及漂流木，全都被大雨沖刷到鐵軌上，直接淹沒崇德至和仁間東正k56+950，導致列車完全無法通行。

台鐵公司表示，目前尚無法預估通車時間，請旅客見諒，而因天災停開列車班次，一年內都可退票。

▲受到大雨土石流漫延溢流影響，花蓮鐵路和仁崇德間東正線預警性封鎖。（圖／讀者提供）
▲受到大雨土石流漫延溢流影響，花蓮鐵路和仁崇德間東正線預警性封鎖。（圖／讀者提供）
▲受到大雨土石流漫延溢流影響，花蓮鐵路和仁崇德間東正線預警性封鎖。（圖／讀者提供）
▲受到大雨土石流漫延溢流影響，花蓮鐵路和仁崇德間東正線預警性封鎖。（圖／讀者提供）
▲受到大雨土石流漫延溢流影響，花蓮鐵路和仁崇德間東正線預警性封鎖。（圖／讀者提供）
▲受到大雨土石流漫延溢流影響，花蓮鐵路和仁崇德間東正線預警性封鎖。（圖／讀者提供）
▲受到大雨土石流漫延溢流影響，花蓮鐵路和仁崇德間東正線預警性封鎖。（圖／讀者提供）
▲受到大雨土石流漫延溢流影響，花蓮鐵路和仁崇德間東正線預警性封鎖。（圖／讀者提供）

花蓮大雨！土石泥流漫延溢流　台鐵和仁崇德間東正線預警封鎖停駛

豪雨特報／雨區擴大！基隆、新北等「18縣市」迎暴雨　持續到入夜

雪山隧道火燒車！高公局緊急封閉雙向車道　北向收假車潮壅塞回堵

雪隧大塞車！國道5號南下19K火燒車意外　南北雙向一度封閉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生