SEVENTEEN帥到路人想問聯絡方式　同行友人嚇瘋阻止：不要過去！

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▲有SEVENTEEN粉絲在德國吃飯時遇到偶像。（圖／SEVENTEEN X）

▲SEVENTEEN受邀出演Lollapalooza音樂節，也是他們第一次參與歐洲音樂節。（圖／SEVENTEEN X）

韓國男團SEVENTEEN全球人氣高居不下，日前他們受邀參加德國Lollapalooza音樂節，6日除了在中國拍戲的JUN以外，12名成員一起飛往德國柏林，沒想到有粉絲在網路上發文分享，自己吃飯時竟偶遇SEVENTEEN成員，一旁友人並不了解韓國偶像，還說要去跟他們要聯絡方式，讓該名粉絲急忙阻止。一名SEVENTEEN粉絲和朋友一起去餐廳吃飯，服務生來問能不能跟後面的客人換位子，因為他們店的菜比較多，答應並換好位置後，聽到後面傳來謝謝，然而因為朋友已經向對方點頭示意了，因此她並沒有回頭，然而這時朋友說：「後面的帥哥穿得好潮」，還和對方對視了，這時該位粉絲才回頭看那一桌客人，結果竟是SEVENTEEN成員Joshua、珉奎以及THE 8，讓她瞬間後悔萬分。由於一旁的朋友不追星，完全不知道眼前的就是大明星，甚至跟她說想去和剛剛對到眼的Joshua要個聯繫方式，該粉絲連忙阻止，要朋友不要打擾到他們，由於語氣太激動，朋友還邊看邊疑惑：「怎麼了？那是妳關係尷尬的熟人嗎？」該粉絲趕緊要她別再看了，並發訊息告訴對方那些人是SEVENTEEN成員。該粉絲表示自己認出SEVENTEEN成員以後都不敢抬頭，也不敢舉起手機就怕他們誤以為是偷拍，最後連桌上的料理都沒拍到。有趣的偶遇故事讓網友們笑翻。SEVENTEEN將在德國時間8日下午8點40分開始（台灣時間9日凌晨12點40分），在德國Lollapalooza音樂節進行約90分鐘的演出。這是SEVENTEEN首次受邀參加歐洲大規模音樂節，同時也是今年唯一一組將登上該舞台的KPOP藝人。