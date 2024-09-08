一圖看懂一週天氣！低壓帶影響「全台有雨」　中秋節小心颱風生成

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▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶的影響顯著，午後雷陣雨民眾要特別注意。（圖／中央氣象署）

▲未來一週沒下雨時感受悶熱，全台氣溫在週三過後會略微提高，白天出門務必做好防曬。（圖／中央氣象署）

台灣未來一週天氣仍較不穩定，尤其午後在中南部地區的雷陣雨相當明顯，隨著低壓帶接近並通過，，中央氣象署預報員林定宜也提醒，低壓帶環境較不穩定，西北太平洋未來可能有熱帶低氣壓或颱風生成，中秋節（9/17）前後天氣需要特別關注。林定宜說明，週一、週二天氣相當不穩定，低壓帶位在台灣東邊，大台北、東半部「全天有不定時短暫陣雨」，，中部沿海地區清晨受海陸風輻合作用，也會出現零星短暫陣雨。，最高攝氏34度左右，預估週三（9/11）後，氣溫才會略升。林定宜指出，週三低氣壓預估從北部海面遠離，，週四至下週日（9/12至9/15），低壓帶還是在台灣附近，台灣吹東風，因此各地天氣仍不算穩定，水氣也會比週三多，迎風面東半部降雨機率較高。林定宜表示，未來一週全台「沒有下雨時感受悶熱」，白天上班上課要留意中暑、多補充水分，，生成位置、強度、動向及影響台灣程度，目前預報不確定性較高，氣象署將持續觀察。