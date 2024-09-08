一圖看懂一週天氣！低壓帶影響「全台有雨」　中秋節小心颱風生成

台灣未來一週天氣仍較不穩定，尤其午後在中南部地區的雷陣雨相當明顯，隨著低壓帶接近並通過，明後兩天（9/9、9/10）各地雨勢較大，週三後降雨範圍雖廣，但雨勢強度有所趨緩，中央氣象署預報員林定宜也提醒，低壓帶環境較不穩定，西北太平洋未來可能有熱帶低氣壓或颱風生成，中秋節（9/17）前後天氣需要特別關注。
週一、週二低壓帶接近 中南部午後大雷雨
林定宜說明，週一、週二天氣相當不穩定，低壓帶位在台灣東邊，大台北、東半部「全天有不定時短暫陣雨」，其它地區包括中南部，都要留意午後雷陣雨，且有局部大雨機會，中部沿海地區清晨受海陸風輻合作用，也會出現零星短暫陣雨。各地高溫度普遍落在攝氏32至33度，最高攝氏34度左右，預估週三（9/11）後，氣溫才會略升。
週三起水氣減少仍會下雨 菲律賓東方海面恐有颱風
林定宜指出，週三低氣壓預估從北部海面遠離，屆時台灣水氣較少，但北台灣全天仍有零星短暫雨勢，其它地區同樣有午後雷陣雨，週四至下週日（9/12至9/15），低壓帶還是在台灣附近，台灣吹東風，因此各地天氣仍不算穩定，水氣也會比週三多，迎風面東半部降雨機率較高。
林定宜表示，未來一週全台「沒有下雨時感受悶熱」，白天上班上課要留意中暑、多補充水分，近期南海至菲律賓東方海面、琉球附近海域都是「大低壓區」，不排除有熱帶系統、颱風發展，生成位置、強度、動向及影響台灣程度，目前預報不確定性較高，氣象署將持續觀察。
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林定宜說明，週一、週二天氣相當不穩定，低壓帶位在台灣東邊，大台北、東半部「全天有不定時短暫陣雨」，其它地區包括中南部，都要留意午後雷陣雨，且有局部大雨機會，中部沿海地區清晨受海陸風輻合作用，也會出現零星短暫陣雨。各地高溫度普遍落在攝氏32至33度，最高攝氏34度左右，預估週三（9/11）後，氣溫才會略升。
週三起水氣減少仍會下雨 菲律賓東方海面恐有颱風
林定宜指出，週三低氣壓預估從北部海面遠離，屆時台灣水氣較少，但北台灣全天仍有零星短暫雨勢，其它地區同樣有午後雷陣雨，週四至下週日（9/12至9/15），低壓帶還是在台灣附近，台灣吹東風，因此各地天氣仍不算穩定，水氣也會比週三多，迎風面東半部降雨機率較高。
林定宜表示，未來一週全台「沒有下雨時感受悶熱」，白天上班上課要留意中暑、多補充水分，近期南海至菲律賓東方海面、琉球附近海域都是「大低壓區」，不排除有熱帶系統、颱風發展，生成位置、強度、動向及影響台灣程度，目前預報不確定性較高，氣象署將持續觀察。