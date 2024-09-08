越南遭遇「30年來最強颱」　摩羯奪14條人命、逾300萬人面臨斷電

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▲超級颱風摩羯以超過每小時149公里的風速，由越南的海防與廣寧省登陸。（圖／美聯社／達志影像）

颱風摩羯自中國海南、廣東造成災情後，一路襲向越南本土，被越南當局認定為「30年來最強颱」，經過整個週末的強風暴雨肆虐，目前已知有14人死亡、近200人受傷，且有超過300萬用戶被斷電，首都河內市的交通自週五起開始陷入癱瘓，颱風登陸後當地居民更心有餘悸表示，「已經很多年沒見過威力這麼大的颱風了」。根據越南快訊（VnExpress）、年輕人報（Tuoi Tre）等當地媒體報導，越南國防部統計至週日（8）中午為止，摩羯（Yagi）颱風已經走一共14條人命，包括廣寧省4死、和平省（Hoa Binh）4死、河內市3死，海防市（Haiphong）、海陽省（Hai Duong）、第三軍區各1死。越南總理范明正（Pham Minh Chinh）今主持會議提及，摩羯颱風對越南造成嚴重災損，包含和平省一家五口的農民遭遇山崩，最終4人死亡1人受傷送醫，統計下來目前受颱風影響受傷者為186人，另有3279戶房子損壞、401根電線桿折損、25艘船隻沉沒、5027公頃果樹與12萬1500公頃的農田因暴雨強風而毀壞，同時有3百萬居民受到斷電影響越南國家水文氣象預報中心（National Centre for Hydro-Meteorological Forecasting）指出，颱風摩羯以超過每小時149公里的風速，由越南的海防與廣寧省登陸，中央水文氣象預報中心主任基姆（Mai Van Khiem）表示摩羯是30年來最強颱風，過去直接影響到越南的颱風相當罕見，且沒有一個強颱能與摩羯相比。越南環境與資源部評估，颱風對越南北部的中低壓電網造成的破壞使超過300萬名用戶被斷電，其中海防市、廣寧省大規模斷電，48歲的海防居民陳氏和（Tran Thi Hoa，音譯）更向媒體表示，「我已經很多年沒見過威力這麼大的颱風。」