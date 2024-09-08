新北最強夜市不只三合！一票遊客狂推「永和秘境」：更寬敞好逛

台灣最強夜市在哪裡，相信每個人心中都有不同的答案。近期位於新北三重的「三和夜市」就被封為大台北最強夜市，但卻有人點名同樣位於新北的最強夜市，而且擁有「更寬敞好逛」的優勢，它就是位於永和的樂華夜市。
北部最強夜市競爭激烈！永和樂華靠寬敞行走區闖出名聲
一位女網友在社群平台Threads上發文分享，前往「聽說是全台北、新北最好逛的夜市」朝聖，只見畫面中的夜市人潮頗多，但因為超寬敞的行走區，遊客們都不用擠在一起，可以說在北部夜市中，相當難得一見的畫面。
但也有部分人提出缺點，「樂華夜市唯一缺點，不能開車去只能騎車，不然真的不知道車子要停那裡」、「永和人覺得樂華就一般而已，雖然路很寬敞，但也因此有一堆在地人直接騎機車進去逛」。
樂華夜市真實評價曝光！在地人一定逛過
實際查看永和樂華夜市的Google評價，發現當地累積多達3.7萬則評論，依舊維持4.3顆星的極高好評，確實足以列入雙北最強夜市的競爭名單當中。
實際查看前往樂華夜市的顧客評論，能看出夜市中每隔一段距離就會設置垃圾桶，因此地面相較其他夜市要乾淨整潔許多，但也因為道路相對較寬闊，雖然特定時間也禁止汽機車進入，但有時依舊會有誤闖的駕駛，影響到行人逛街的安全性。
事實上，樂華夜市興起於1970年代，至今已有54年歷史，它的附近其實就是永和當地的精華商圈，逛完夜市之後還能在周邊店家買衣服，還有錢櫃KTV，週末還有許多店家都回營業到午夜，不怕沒有東西能逛。
🟡永和樂華夜市（Lehua Night Market）營業資訊
◾營業時間：星期一~ 日：16:00 – 00:00
◾地點：新北市永和區永平路
◾大眾交通方式：橘線頂溪捷運站
◾Google評價：累積3.7萬則評論、平均4.3顆星好評
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一位女網友在社群平台Threads上發文分享，前往「聽說是全台北、新北最好逛的夜市」朝聖，只見畫面中的夜市人潮頗多，但因為超寬敞的行走區，遊客們都不用擠在一起，可以說在北部夜市中，相當難得一見的畫面。
但也有部分人提出缺點，「樂華夜市唯一缺點，不能開車去只能騎車，不然真的不知道車子要停那裡」、「永和人覺得樂華就一般而已，雖然路很寬敞，但也因此有一堆在地人直接騎機車進去逛」。
樂華夜市真實評價曝光！在地人一定逛過
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實際查看前往樂華夜市的顧客評論，能看出夜市中每隔一段距離就會設置垃圾桶，因此地面相較其他夜市要乾淨整潔許多，但也因為道路相對較寬闊，雖然特定時間也禁止汽機車進入，但有時依舊會有誤闖的駕駛，影響到行人逛街的安全性。
事實上，樂華夜市興起於1970年代，至今已有54年歷史，它的附近其實就是永和當地的精華商圈，逛完夜市之後還能在周邊店家買衣服，還有錢櫃KTV，週末還有許多店家都回營業到午夜，不怕沒有東西能逛。
🟡永和樂華夜市（Lehua Night Market）營業資訊
◾營業時間：星期一~ 日：16:00 – 00:00
◾地點：新北市永和區永平路
◾大眾交通方式：橘線頂溪捷運站
◾Google評價：累積3.7萬則評論、平均4.3顆星好評