新北最強夜市不只三合！一票遊客狂推「永和秘境」：更寬敞好逛

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▲樂華夜市興起於1970年代，至今已有54年歷史，它的附近就是永和當地的精華商圈。（圖／記者陳韋帆攝）

▲樂華夜市的街道相當寬敞，就算是假日出現大量人潮，也不會擁擠到很難受。（圖／記者陳韋帆攝）

台灣最強夜市在哪裡，相信每個人心中都有不同的答案。近期位於新北三重的「三和夜市」就被封為大台北最強夜市，但卻有人點名同樣位於新北的最強夜市，而且擁有「更寬敞好逛」的優勢，它就是位於永和的樂華夜市。一位女網友在社群平台Threads上發文分享，前往「聽說是全台北、新北最好逛的夜市」朝聖，只見畫面中的夜市人潮頗多，但因為超寬敞的行走區，遊客們都不用擠在一起，可以說在北部夜市中，相當難得一見的畫面。而畫面曝光後，立刻有大一票人秒認出畫面地點就是「永和樂華夜市」，紛紛開始細數優點「樂華應該是全台最頂的吧？光是不會人擠人塞車就已經屌打一堆了，尤其是這熱天，根本舒服」、「以前住樂華夜市裡面，覺得樂華真的很好吃」、「三鮮羹跟一口酥臭豆腐必吃」、「大台北國外觀光客最少的夜市」。但也有部分人提出缺點，「樂華夜市唯一缺點，不能開車去只能騎車，不然真的不知道車子要停那裡」、「永和人覺得樂華就一般而已，雖然路很寬敞，但也因此有一堆在地人直接騎機車進去逛」。實際查看永和樂華夜市的Google評價，發現當地累積多達3.7萬則評論，依舊維持，確實足以列入雙北最強夜市的競爭名單當中。實際查看前往樂華夜市的顧客評論，能看出夜市中，因此地面相較其他夜市要乾淨整潔許多，但也因為道路相對較寬闊，雖然特定時間也禁止汽機車進入，但有時依舊會有誤闖的駕駛，影響到行人逛街的安全性。事實上，樂華夜市興起於1970年代，至今已有54年歷史，它的附近其實就是永和當地的精華商圈，逛完夜市之後還能在周邊店家買衣服，還有錢櫃KTV，週末還有許多店家都回營業到午夜，不怕沒有東西能逛。星期一~ 日：16:00 – 00:00新北市永和區永平路橘線頂溪捷運站