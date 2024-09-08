劉嘉玲回老家「穿200萬吃路邊攤」　全身穿搭能買8萬碗餛飩！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲想念兒時味道的劉嘉玲回到蘇州旅遊，十分雀躍的她除了去路邊攤吃最愛的小餛飩外，還走訪了蘇州古典園林。（圖／carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲與丈夫梁朝偉交往20年，結婚16年，感情始終甜蜜，兩人時常在社交平台上放閃。（圖／carinalau1208 IG）

出生大陸蘇州的香港女星劉嘉玲，自幼跟隨家人搬去香港後，展開演藝生涯，與影帝梁朝偉相戀結婚長達30年。近日返回蘇州老家的她，在社群平台上曬出自己去路邊攤吃餛飩的一組照片，眼尖的粉絲發現，劉嘉玲一身看似簡單的穿搭，竟能買得起8萬碗小餛飩，意外引起熱議。時常在社交平台上分享日常的劉嘉玲，最近回到了蘇州老家，也曬出了一系列出遊的生活照，走訪了蘇州古典園林。其中，懷念兒時味道的她出沒到一家路邊小店，嗑起了小餛飩湯，在隨後曬出的照片中，也開心地舉著小餛飩跟豬肉湯圓合影留念。想去朝聖的影迷粉絲也挖出劉嘉玲去的小店，發現一碗餛飩湯居然只要7元人民幣（約32元台幣），價格相當接地氣。不過，卻有眼尖的粉絲發現，劉嘉玲的一身行頭卻與接地氣完全沾不上邊，雖然穿著休閒，但樣樣都是精品，看似休閒的牛仔褲，一條就要價1萬7000元台幣，提著的編織包包也要1萬8000元台幣，最便宜的帽子也要3600元，連T恤也是藝術家聯名款。而全身上下最貴的單品，就是左手上配戴的「名錶之王」百達翡麗家的手錶，光劉嘉玲手上的一支錶就要價270萬台幣，全部總價超過275萬元。對比一碗35元台幣都不到的小餛飩，劉嘉玲全身上下的單品夠她再買8萬多將近9萬碗的小餛飩。即使知道劉嘉玲早已財富自由，但仍有不少粉絲看到後忍不住驚呼：「天吶隔壁桌一定嚇死，對面有人穿著200萬來吃路邊攤」、「這個行頭太驚人了」、「嘉玲姐氣質太親民了完全看不出來」、「換算一下別說買8萬碗餛飩，她能直接把攤子買下來了。」