中友致力推動藝文 蒲宜君雕塑個展與跨國彩繪活動登場

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▲蒲宜君雕塑作品中，常見細長的人體，對蒲宜君而言，是一個具有意義的象徵符號。（圖／中友提供），

▲中友致力推動藝文，今起舉辦蒲宜君雕塑個展，並有公益捐贈。（圖／中友提供）

▲中友致力推動藝文，今天配合世界彩墨日舉辦彩繪活動，親子參與熱絡。（圖／中友提供）

台中中友百貨今日分別舉辦「如詩般的凝望-蒲宜君雕塑個展」，以及慶祝世界彩墨日的跨國彩繪活動；蒲宜君在時尚藝廊展出37件充滿文學風的作品，現場還設立打卡牆呈現蒲氏四代藝術家族，提供民眾了解蒲宜君藝術傳承脈絡。在一樓廣場舉辦的彩繪活動，則吸引不少親子參加，民眾逛百貨還能薰陶藝術氣息，皆對中友長久以來致力推動藝文，多有肯定。雕塑家蒲宜君出生藝生家族，外曾祖父是臺灣前輩畫家陳澄波，祖父蒲添生為臺灣寫實雕塑先驅，父親蒲浩明為知名雕塑家。身為藝術家族第四代的蒲宜君，從小在工作室捏塑泥巴長大，在祖父及父親的影響下，從古典雕塑發展出屬於個人獨特的當代特質，作品充滿著纖細的文學氣息，9次獲得巴黎秋季沙龍的入選肯定。在「如詩般的凝望」個展中，共展出37件作品，作品中最常見雕塑細長的人體。對蒲宜君而言，這是一個具有意義的象徵符號，代表著生命與靈魂的處境，散發一股引人哲思的內蘊魅力。中友時尚藝廊特別於現場打卡牆面呈現介紹蒲氏家族藝術家，讓觀眾可以更了解蒲宜君以及她的藝術家族脈絡。中友時尚藝廊簡聰政表示：「蒲老師身為藝術世家第四代，除了擁有專業的雕塑技法和藝術底蘊之外，最重要的是她做到了文化傳承，而這傳承不只是家族而已，更是台灣雕塑藝術傳承中重要的一環，更了不起的是她找到了不同的語言，走出屬於自己的風格，表達他創作的理念，展現這一代藝術家想說的話。另外，中友百貨今日在1樓廣場同時主辦「慶祝9/9世界彩墨藝術日」活動，這是世界彩墨藝術總會會長─藝術家黃朝湖發起的跨國藝術團體，共同舉辦的藝術嘉年華活動，參與的國家有西班牙、馬來西亞、台灣金門縣文化局及台中中友百貨。黃朝湖表示，今年彩墨日活動最特別的是因應環境永續，推出「彩繪扇子助環保」為主題，意旨希望大家能減少用電(能源)。活動方式是邀請不同國家藝術家與當地民眾互動，並由藝術家指導扇子的各種彩繪方式，雖是小小舉動但意寓深遠。活動透過中友百貨在線上報名，約有百餘親子參加，由中友百貨提供過期POP廢材及蠟筆供小朋友盡情發揮創意彩繪自己的紙扇，邀請國內20位知名藝術家駐點指導，現場洋溢濃濃藝文氣息。