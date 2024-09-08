前夢想家洋將卡拉曼驚傳身亡！疑似在土耳其遭酒駕車撞　享年34歲

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前夢想家洋將卡拉曼驚傳身亡！根據《BasketNews》、《CNN TURK》等多家外媒報導指出，綜合多家外媒報導，事發當下，目前查詢卡拉曼的IG平台帳號，前一篇限時動態已是17個小時前，且最近的一篇文章下，也充滿了以英文、土耳其文撰寫的哀悼留言。該賽季總共出賽13場以及3場季後賽，場均可攻下 22.6 分、13.1 籃板、3.1 助攻、1.6 抄截、1 阻攻，賽季結束後選擇回到家鄉打球。