前夢想家洋將卡拉曼驚傳身亡！疑似在土耳其遭酒駕車撞　享年34歲

前夢想家洋將卡拉曼驚傳身亡！根據《BasketNews》、《CNN TURK》等多家外媒報導指出，曾效力PLG聯盟福爾摩沙夢想家的34歲土耳其洋將卡拉曼（İlkan Karaman），今（8）日傳出在土耳其的達特恰，於路邊等待朋友時，遭到酒駕駕駛的車輛撞上，不幸身亡，享年34歲。
疑似遭酒駕車撞 享年34歲
綜合多家外媒報導，事發當下，卡拉曼正站在人行道等待朋友加油，但卻遭到一輛失控的卡車衝撞，導致卡拉曼當場死亡。報導中指出，該肇事車輛的駕駛疑似被測出為酒駕。
目前查詢卡拉曼的IG平台帳號，前一篇限時動態已是17個小時前，且最近的一篇文章下，也充滿了以英文、土耳其文撰寫的哀悼留言。
曾被NBA相中 2022年加入夢想家
卡拉曼曾在2012年NBA選秀會上，被布魯克林籃網以次輪第57順位選上，但最後選擇在歐洲土耳其聯賽發展，直到2022年首度赴海外打球，就是加入PLG的夢想家。
該賽季總共出賽13場以及3場季後賽，場均可攻下 22.6 分、13.1 籃板、3.1 助攻、1.6 抄截、1 阻攻，賽季結束後選擇回到家鄉打球。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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曾被NBA相中 2022年加入夢想家
卡拉曼曾在2012年NBA選秀會上，被布魯克林籃網以次輪第57順位選上，但最後選擇在歐洲土耳其聯賽發展，直到2022年首度赴海外打球，就是加入PLG的夢想家。
該賽季總共出賽13場以及3場季後賽，場均可攻下 22.6 分、13.1 籃板、3.1 助攻、1.6 抄截、1 阻攻，賽季結束後選擇回到家鄉打球。
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