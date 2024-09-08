GD現身YG錄音室！「合體CL、菲董」粉絲瘋猜跟新專輯有關

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▲GD（右）PO出和CL（中）、菲董（右）的合照，背景是YG錄音室。（圖／GD IG）

▲GD將合作YG時期工作人員，想組「GD夢之隊」。（圖／GD IG）

韓國團體BIGBANG成員GD（G-Dragon）已經許久沒有推出新作品，日前他驚喜現身隊友太陽的演唱會，上台合唱《Good Boy》、《WE LIKE 2 PARTY》等經典曲目，粉絲紛紛敲碗希望GD趕緊回歸，昨（7）日他在IG分享了一張在錄音室和CL、美國歌手Pharrell William（菲董）的合照，讓外界感到非常期待，猜測這和他接下來的新作品有關。昨日GD公開的照片中，他本人壓低帽子、並未露出正臉，還擺出耍帥姿勢，而一旁的是他的前師妹2NE1成員CL，他正靠在Pharrell William的肩上，雖然照片看不太清楚背景，但由於同一天CL發的貼文中，有和Pharrell William一起在錄音室的照片，因此得知GD也在錄音室中，有網友推測三個人是不是正在一起製作歌曲？動向備受矚目。還有眼尖粉絲發現YG娛樂製作人Choice37也在場。先前曾有報導指出GD為了新作品的回歸，召集YG時期一起合作的工作人員們，組成了「GD專屬夢之隊」，於是粉絲猜測Choice37也在GD新專輯的製作名單中。GD的新專輯預計11月發行，並計劃在10月先公開音源。睽違已久的新作品讓眾人都已等不及。休息已久的GD一舉一動都受到大家關注，6日他睽違3年更換臉書大頭貼，也被視為回歸前的準備動作，粉絲們開心直呼：「已經等太久」、「韓流天王的回歸」，還沒正式推出新作就受到超大關注。