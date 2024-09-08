小草哽咽讀給柯文哲的情書　「你深愛的國家把你傷害得那麼深」

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▲民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來」立院外濟南路集會現場。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.08）

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，民眾黨今（8）晚發起「集結！為台灣的司法正義站出來」集會。在晚會正式開始前，主辦單位邀請支持者上開講箱分享心情，一位「小草」高先生就淚訴他寫給「阿北」的情書，激動強調「阿北我真的很愛他」、「你深愛的國家把你傷害得那麼深」，呼籲大家支持阿北、為阿北發聲。民眾黨在立院旁濟南路的集會現場，傍晚6時10分許，由「小草」高先生接棒訴衷腸。高先生哽咽表示，阿北一定有很多委曲，「明明你是那麼善良的好人」、「我真的很愛他」。高先生並痛心表示，阿北深愛的國家「把你傷害得那麼深」。今天晚會由學姊、台北市議員黃瀞瑩以及新北市議員陳世軒擔任主持人，晚會正式在6時30分開始，出了請來歌手朱康現場表演之外，各地方黨部主委、黨公職等也都將陸續上台，表達對柯文哲的支持。而今晚民眾黨也請來兩位神秘嘉賓，據了解，應該有藍營人士，相信也會成為今晚一大亮點。