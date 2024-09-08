U18亞青／柯敬賢追平安！曾偉喆高飛犧牲打　中華隊4：1領先日本

U18亞洲青棒錦標賽在今（8）日迎接最終日，中華隊碰頭日本，上演睽違8年的「台日大戰」。日本甲子園全明星，目標直指隊史第6冠，而中華隊則要尋求相隔17年的隊史第3冠。日本首局敲出安打的濱本遙大，上壘後接連執行盜壘，最後被石塚裕惺敲出適時安打，日本先馳得點，不過3局上柯敬賢在壘上有人時，敲出深遠左外野安打，將比數扳平，後續曾偉喆貢獻1分打點的高飛犧牲打，且中華隊在5、6局都個別有分數進帳，暫時取得4：1領先。
日本先馳得點 柯敬賢敲安反攻
濱本遙大率先敲出中間方向的穿越滾地安打，並連續2次發動盜壘，直接站上三壘，隨後石塚裕惺敲出三游間強勁滾地安打，送回濱本遙大，日本隊1：0先馳得點。
比賽進入3局上，今朝丸裕喜對劉承佑投出觸身球保送，並靠著犧牲短打推進，隨後柯敬賢敲出左外野的深遠落地安打，一棒送回劉承佑，將比分追平為1：1平手。不過試圖拼上三壘的柯敬賢，在滑壘期間疑似扭到手部，當下趴倒在地良久，所幸最終沒有大礙，自己起身走向板凳席。
在短暫大雨過後，比賽繼續進行，中華隊曾偉喆敲出右外野的高飛犧牲打，再送回三壘上的柯敬賢，讓中華隊反倒以2：1領先日本，而日本也在此時選擇換投，由櫻井椿稀接替投球任務，成功避免繼續失分。
林鉑濬登板解危 柯敬賢又建功
陽念希3局下在抓到2個出局數後，卻接連被濱本遙大、德丸快晴敲出安打，陷入一、三壘有人局面，中華隊換上林鉑濬登板中繼，成功三振第四棒的石塚裕惺，化解失分危機。
5局上，中華隊首打者黃恩賜敲出穿越安打，藉由犧牲短打上二壘，曾聖安接力敲出右外野落地安打，中華隊獲得一、三壘有人的進攻機會，柯敬賢敲出左外野方向的高飛犧牲打，讓三壘上的黃恩賜跑回本壘得分。
中華隊在6局上再次以安打開局，並靠著保送、犧牲短打，形成滿壘局面，結果高尾響對江庭毅投出四壞球保送，免費奉送1分給中華隊，可惜後續強迫取分失敗，攻勢戛然而止。6局上結束，中華隊4：1領先日本隊。
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濱本遙大率先敲出中間方向的穿越滾地安打，並連續2次發動盜壘，直接站上三壘，隨後石塚裕惺敲出三游間強勁滾地安打，送回濱本遙大，日本隊1：0先馳得點。
比賽進入3局上，今朝丸裕喜對劉承佑投出觸身球保送，並靠著犧牲短打推進，隨後柯敬賢敲出左外野的深遠落地安打，一棒送回劉承佑，將比分追平為1：1平手。不過試圖拼上三壘的柯敬賢，在滑壘期間疑似扭到手部，當下趴倒在地良久，所幸最終沒有大礙，自己起身走向板凳席。
在短暫大雨過後，比賽繼續進行，中華隊曾偉喆敲出右外野的高飛犧牲打，再送回三壘上的柯敬賢，讓中華隊反倒以2：1領先日本，而日本也在此時選擇換投，由櫻井椿稀接替投球任務，成功避免繼續失分。
林鉑濬登板解危 柯敬賢又建功
陽念希3局下在抓到2個出局數後，卻接連被濱本遙大、德丸快晴敲出安打，陷入一、三壘有人局面，中華隊換上林鉑濬登板中繼，成功三振第四棒的石塚裕惺，化解失分危機。
5局上，中華隊首打者黃恩賜敲出穿越安打，藉由犧牲短打上二壘，曾聖安接力敲出右外野落地安打，中華隊獲得一、三壘有人的進攻機會，柯敬賢敲出左外野方向的高飛犧牲打，讓三壘上的黃恩賜跑回本壘得分。
中華隊在6局上再次以安打開局，並靠著保送、犧牲短打，形成滿壘局面，結果高尾響對江庭毅投出四壞球保送，免費奉送1分給中華隊，可惜後續強迫取分失敗，攻勢戛然而止。6局上結束，中華隊4：1領先日本隊。