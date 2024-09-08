U18亞青／柯敬賢追平安！曾偉喆高飛犧牲打　中華隊4：1領先日本

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▲U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊外野手柯敬賢撲壘時，疑似扭傷手部，所幸最終無大礙，並且回到場上繼續比賽。（圖／記者林柏年攝）

▲U18中華隊指定打擊曾偉喆，在3局上先敲安送回超前分，6局上再擊出開啟攻勢的安打。（圖／大會提供）

U18亞洲青棒錦標賽在今（8）日迎接最終日，中華隊碰頭日本，上演睽違8年的「台日大戰」。日本甲子園全明星，目標直指隊史第6冠，而中華隊則要尋求相隔17年的隊史第3冠。日本首局敲出安打的濱本遙大，上壘後接連執行盜壘，最後被石塚裕惺敲出適時安打，日本先馳得點，濱本遙大率先敲出中間方向的穿越滾地安打，並連續2次發動盜壘，直接站上三壘，隨後石塚裕惺敲出三游間強勁滾地安打，送回濱本遙大，日本隊1：0先馳得點。比賽進入3局上，不過試圖拼上三壘的柯敬賢，在滑壘期間疑似扭到手部，當下趴倒在地良久，所幸最終沒有大礙，自己起身走向板凳席。在短暫大雨過後，比賽繼續進行，而日本也在此時選擇換投，由櫻井椿稀接替投球任務，成功避免繼續失分。陽念希3局下在抓到2個出局數後，卻接連被濱本遙大、德丸快晴敲出安打，陷入一、三壘有人局面，中華隊換上林鉑濬登板中繼，成功三振第四棒的石塚裕惺，化解失分危機。5局上，中華隊首打者黃恩賜敲出穿越安打，藉由犧牲短打上二壘，曾聖安接力敲出右外野落地安打，，可惜後續強迫取分失敗，攻勢戛然而止。6局上結束，中華隊4：1領先日本隊。