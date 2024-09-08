李洋退役儀式動情落淚！告別影片王齊麟親自取材　讓回憶湧上心頭

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2024 BWF超級300級台北羽球公開賽今（8）日落幕，所有賽事結束後，舉辦了奧運金牌選手李洋的退役儀式，氣氛有感性、有歡笑，李洋在看了王齊麟親自取材的致敬影片和在講心裡話的環節數度落淚，賽後他表示那是一種情緒積累，畢竟「麟洋配」真的一起經歷太多。在這場退役儀式上，主辦方精心準備，事先讓王齊麟親自錄製題材，請一些和李洋生涯很有淵源的選手和他告別，其中包含印尼傳奇「亨山組合」Hendra Setiawan／Mohammad Ahsan，請兩人說出心裡話，李洋也在這個環節落淚。李洋表示，看到國際上朋友祝福的那一刻，他確實情緒湧上心頭，對於馬來西亞張御宇和吳世飛、香港鄧俊文這些人對自己的祝福，他都很感謝，其中也特別點出Setiawan是自己特別欣賞的前輩。之後李洋也對著三位搭檔江聿偉、李哲輝、王齊麟說出心裡話，在面對王齊麟時他激動落淚，對此李洋也表示，「情緒是累積下來的，一開始感覺像是同學會，先看了影片，開始意識到現在是最後一刻了，沒什麼機會再站上球場，感謝多年來付出的自己，給了大家這些畫面。」「想到哲輝那邊時就很想哭，『就讓我先離開球場那裏』，齊麟那裏是覺得彼此經歷了很多，從不被看好，到奪第一次奧運金牌。之後在巡迴賽打得不理想，第二次競爭奧運資格，表現也不好，雖然最後仍由我們代表，去年的這時候也在思考是否要繼續走下去，很高興最終能堅持下去，並為台灣奪下金牌。」李洋如此說道。