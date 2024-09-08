最終章！李洋感性告別3位「前男友」　心裡話提到王齊麟突然淚崩

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羽球男雙奧運金牌國手李洋今（8）日舉辦退役儀式，他也在一場歡樂的單打賽結束後，與「3位前男友」感性告別，在對王齊麟說出心裡話時動情落淚，讓氣氛變得相當感傷。（圖／記者李政龍攝）

▲今天在退役儀式上，官方辦了一場歡樂的比賽，李洋和3位曾搭檔過的球員江聿偉、李哲輝、王齊麟進行一場單打賽。（圖／記者李政龍攝）

羽球男雙奧運金牌國手李洋今（8）日舉辦退役儀式，雖然年底還有一場BWF年終總決賽，但今天在台北小巨蛋就是他最後一次在故鄉於國人面前正式告別。他也在一場歡樂的單打賽結束後，與「3位前男友」感性告別，在對王齊麟說出心裡話時動情落淚，讓氣氛變得相當感傷。今天在退役儀式上，官方辦了一場歡樂的比賽，李洋和3位曾搭檔過的球員江聿偉、李哲輝、王齊麟進行一場單打賽，搶9分、他必須要1打3，最終李洋擊敗王齊麟領軍的3人組，以9：8贏下這一場賽事，為比賽畫下完美結尾。江聿偉是李洋過去一起打拚上甲組的好友，他說自己心目中的李洋總是很認真，「就算玩也很認真，每次訓練後的小比賽，只有他很認真在記誰欠誰奶茶。」此話一出，曾經當過他同學的李哲輝、王齊麟也都笑了出來。而李哲輝則是想起當初「雙李配」時的情況，他說因為之大家都是同學，所以一開始都蠻順的，想法上也很合。不過後期成績陷入一些低潮，那時他失誤很多，李洋在場上補位、場下鼓勵，很有耐心的照顧自己情緒，讓他很窩心。王齊麟則是不改調皮個性，一開始就開玩笑嗆李哲輝：「要和哲輝說抱歉，把你的李洋搶來和我配」，之後也透露麟洋搭配初期承受很多壓力，兩次奧運周期東京到法國經歷很多，一度吵到要拆組，很開心解決了問題，最終在巴黎再次奪金。之後輪到李洋為三位搭檔說出心裡話，他親暱地稱他們為「3位前男友」，首先感謝江聿偉和自己一起完成成甲組的夢想：「如果不是你幫我暫代其他職務，我沒辦法參加奧運，未來我們在國體大的合作還未完待續。］而他對前搭檔李哲輝講得更為感性，兩人經歷輝煌和拆夥，李洋感性地說：「從國內打到國外，哲輝對羽球的熱情渲染著我」，之後又幽默地告別：「過去都是你比我早走出球場休息，這次就讓我先走一步退出球場。」而在說到王齊麟時，李洋突然淚崩，他表示情緒累積上來自己確實忍不住，哽咽道：「我們在當朋友時就許下一起站上頒獎台的願望」，最終也達成這個願望，麟洋配曾一起體驗冷嘲熱諷，也一起讓國際看到台灣羽球也是有男雙的，希望在自己退役之後，王齊麟能好好享受羽球的快樂。