小草聲援柯文哲！徐巧芯寫信相挺「今天不說話，明天更多受害者」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押，民眾黨動員下達「集結令」，今（8）日晚間6時30分號召群眾到立院旁濟南路開講，力挺柯文哲戰清白。稍早主持人黃瀞瑩代替國民黨立委徐巧芯，唸出她特地寫的信，內容提到，自己也是司法迫害受害者，直言「今天不說話，明天又會有更多受害者」。以下為徐巧芯信中全文：跟對外放話不實消息的檢調司法，以及特定帶風向扭曲的媒體作戰，是一條很漫長也很痛苦，經常帶著憤慨卻無能為力的路。我曾經經經歷過，無論是當時擔任馬英九前總統的發言人，或者我自己遇到週刊利用時間差扭曲事實。受害者繁多，我自己就連目前也是其一。但我知道，今天不說話，明天又會有更多受害者。司法公正，但曾幾何時的「偵查不公開」已經變成「偵查大公開」，而且還扭曲、向特定媒體不實的亂公開。雖然這想法已經過於天真，但仍然期待司法勿枉勿縱，給社會大眾一個真相。在這條持續在現在，以及可見的未來，被扭曲給特定媒體放話，進而不斷出現錯誤爆料，乃至於遭受側翼極盡所能的霸凌民眾黨以其支持者的路上，請你們一定要好好保重。只有讓自己活得更好，才是對他們最大的報復。以過來人的身分鼓勵大家，一定要把自己活得好好的，才有力氣面對接下來的挑戰。至於我們會在國會繼續監督、奮戰，團結一致面對執政巨獸，盡可能還給台灣一個公平的司法與政治。