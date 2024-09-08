U23世界盃棒球賽／中華隊3:4尼加拉瓜吞3連敗！幾乎確定無緣晉級

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▲中華隊首戰以1:3輸給韓國隊，就已經讓人感到這次比賽不好打，沒想到昨日中華隊又以5:7不敵荷蘭，表現不如預期，今天再輸給尼加拉瓜，戰績更是一路墊底。（圖／棒協提供）

▲中華隊U23對戰尼加拉瓜，王念好先發扛四棒。（圖／棒協提供）

中華隊又輸了！U23世界盃棒球賽今（8）日在中國紹興舉行，中華隊晚間出戰尼加拉瓜，不過中華隊已經在小組賽吞下2連敗，這場一定要贏，否則根本沒機會晉級，中華隊也推出「豪華打線」，先發打線6人為職棒好手，陳冠穎主投2.2局失3分表現並不理想，被打6支安打，他跟中信兄弟簽約，簽約金高達300萬，月薪7萬，被認為是即戰力好手。中華隊首戰以1:3輸給韓國隊，就已經讓人感到這次比賽不好打，沒想到昨日中華隊又以5:7不敵荷蘭，表現不如預期，今天再輸給尼加拉瓜，戰績更是一路墊底。中華隊這次推出不少職棒球員助陣，劉俊緯、林佳緯、王念好、胡孟智，加上何恆佑、邱鑫等，以及剛加入職棒的伍立辰、陳冠穎、陳九登、曾家輝等人，可惜還是無法抵擋各國強敵。中華隊攻勢一樣在2局下由曾昱磬敲出二壘安打開啟，加上王順和2分砲追平，沒想到3局上尼加拉瓜CASTRO Edmerson敲安上壘後，中華隊換上沙子宸後援，他被ABURTO Enmanuel轟出一發2分砲，但中華隊發現Enmanuel未踩本壘壘包得分不算，變成1分砲，Enmanuel則是紀錄上被判為三壘安打。關鍵7局下，中華隊利用對方投手Bryan TORRES不穩，先是王念好敲安，黃柏叡短打又被觸身球砸中，不過中華隊最終反攻無力，以1分差落敗，陳冠穎主投2.2局失3分表現並不理想，被打6支安打，沙子宸中繼2.2局失1分，4次三振，王宇傑後援1.2局無失分。