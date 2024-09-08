非洲企鵝「貪心先生」高齡33歲安樂死！留下230隻後代成物種救星

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▲33歲的貪心先生，於今年9月5日因健康問題，被園方進行安樂死。（圖／FB@MarylandZoo）

扛起種族存續的重責大任！美國馬里蘭州動物園（Maryland Zoo）中最具知名度的動物明星，就是名叫「貪心先生」（Mr. Greedy）的非洲企鵝，因為牠從2歲開始就不斷繁衍，30年間與伴侶「貪心太太」留下龐大的家族體系，讓瀕危的非洲企鵝族群數量增加，堪稱物種救星。綜合外媒報導，馬里蘭州動物園（Maryland Zoo）在1992年迎來一隻非洲企鵝，被列為821號，而牠一到園區內後，就展現了霸道的性格，常常搶奪同伴的食物與東西，因此也被飼育員封上「貪心先生」（Mr. Greedy）的稱號。1994年，3歲的貪心先生與同齡的雌性非洲企鵝，編號832號，被園方配對，兩者繁殖成功率極高，並不斷誕生小企鵝，因此這隻母企鵝也被稱為「貪心太太」。經過30年，這對夫妻所繁衍的家族已延續至第5代，目前「貪心家族」共有230隻後代血親。在1900年以前，非洲企鵝的數量約有400萬隻，但由於棲息地急遽縮減等問題，族群數量減少了90%。到了1930年代，僅剩57萬隻，進入21世紀後，野生非洲企鵝數量不足5萬隻，因此被國際自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危物種。事實上，非洲企鵝的平均年齡為18歲，但貪心先生今年已經33歲，身體也因為老化出現各種狀況，最終園方在經過專業評估後，決定在9月5日為牠進行安樂死，讓牠不再受病痛之苦。貪心家族的長壽基因相當強大，同樣高齡33歲的貪心太太目前健康狀況良好，在先生安樂死後，牠也成為園區內最年長的非洲企鵝，至於貪心先生最大的孩子目前也已經高齡28歲，而其他孩子也都在全球動物園中繼續為非洲企鵝的種族延續努力當中。