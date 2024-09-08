「三隻羊」小楊哥遭爆劈腿女主播　被正宮抓包！形象全毀掉13萬粉

獨家／讚Sandy二寶完美臉型像他！吳宗憲自誇：百萬肉毒都打不來

記者吳昕蓓／台北報導

▲吳姍儒（左）今（8）日宣布生下女兒「蒔五」，順利晉升二寶媽，爸爸吳宗憲（右）坦言看到寶寶可愛的模樣也忍不住感動落淚，直言寶寶很漂亮，很像Sandy，而Sandy就像他。（圖／吳宗憲IG）
▲吳姍儒（左）今（8）日宣布生下女兒「蒔五」，順利晉升二寶媽，爸爸吳宗憲（右）坦言看到寶寶可愛的模樣也忍不住感動落淚，直言寶寶很漂亮，很像Sandy，而Sandy就像他。（圖／吳宗憲IG）
吳姍儒（Sandy）和帥氣老公王陽開結婚2年，去年（2023）誕下兒子「Mason小初一」，今（8）日宣布生下女兒「蒔五」，順利晉升二寶媽，而作為爸爸的吳宗憲接受《NOWnews今日新聞》訪問，坦言看到寶寶可愛的模樣也忍不住感動落淚，直言寶寶很漂亮，很像Sandy，而Sandy就像他，沒有咀嚼肌的臉頰是花百萬打肉毒桿菌都得不到的。

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▲▼吳姍儒（上下圖左）夫妻合影，王陽開撞臉坤達。（圖／吳姍儒IG）
▲吳姍儒（左）和帥氣老公王陽開（右）結婚2年，今日宣布迎來第二胎寶寶「蒔五」。（圖／吳姍儒IG）
吳宗憲看到孫女感動落淚　間接承認寶寶長得像他

吳宗憲坦言，得知Sandy順利產下女兒很開心，「第二胎了。媽媽用命去拚出來，看了那可愛的小朋友超級超級可愛，是個美人胚，就像她媽媽一樣。看著看著臉頰都濕了，我自己都沒有察覺。」他透露寶寶長得就像媽媽Sandy小時候，被問到寶寶是否有像到他，吳宗憲也直言，Sandy長得就像他，間接承認強大基因遺傳，「我的臉頰是沒有咀嚼肌的。這個花百萬去打肉毒都得不到的禮物。」

Sandy生產過程比上一胎順利　吳宗憲坦言喜歡孩子

至於Sandy生產過程是否順利？吳宗憲表示，比上一次還要順利，但身體畢竟還是得恢復，「女藝人多辛苦啊！」他透露幫Sandy補身體這種事情不需要自己操心，作為爸爸他已經給孩子們最好的一切，對於Sandy還會不會再生，他也不干涉，都交給年輕人自己決定，但他是很喜歡孩子的，「超喜歡。」

▲吳姍儒順利生下女兒。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）
▲吳姍儒順利生下女兒。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）
Sandy晉升二寶媽　順產畫面曝光引熱烈迴響

事實上，Sandy今日在社群平台上宣布喜訊，曬出一家人的溫馨照片，只見她躺在產檯上，懷裡抱著剛出生的女兒，老公也陪伴在側，寶寶還緊握著她的手指，畫面令人感動，Sandy的好氣色更是令人驚豔，她也感動表示：「她帶來的小小的驚喜和感動都難以預期，但她大大的穩定感與鼓勵的確讓我們深深感謝。」引來外界一片祝福。

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