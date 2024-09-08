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參加小草集會！司法不公義、謀殺人格　蕭旭岑：馬英九感同身受

記者林詠青／台保報導

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑今晚出席民眾黨集會並親自站台，強調馬前總統對司法不公感同身受。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.08）
▲馬英九基金會執行長蕭旭岑今晚出席民眾黨集會並親自站台，強調馬前總統對司法不公感同身受。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.08）
馬英九基金會執行長蕭旭岑今（8）晚擔綱民眾黨挺柯晚會神秘嘉賓，他上台致詞時強調，柯文哲一位在野黨主席都會被這樣對待，遑論一般市民。蕭並強調，馬前總統身為法律人，對於不公不義的司法偵辦手段、謀殺人格極盡誣蔑之能事，「馬前總統是感同身受」。

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蕭旭岑致詞表示，他今天來除了要聲援柯文哲，也要聲援被踐踏的司法體系，並呼籲在野黨一定要團結合作，對抗不公不義的政權。他下台受訪時，被媒體問到是否認為柯文哲是清白的？則語帶保留表示，應該依照無罪推定原則走，柯文哲主席的清白他要自己捍衛，「我們也沒有辦法去置喙」。但他要強調的是，整個司法偵辦過程的程序正義。

至於今天到場聲援，是不是代表對總統大選藍白合破局以德報怨？蕭旭岑則表示，重點是在於不能讓國家的司法體系變成這個樣子。而今晚發言馬前總統是否知情？有沒有跟國民黨報備？蕭旭岑則表示，馬前總統完全知道他要講什麼，也知道他要來，「我想這樣就說明一切」。國民黨方面，蕭旭岑則強調，以他了解，黨內對這部分開放的，他也跟一些立委同志交換過意見，「所以我想應該是沒有什麼問題」。

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