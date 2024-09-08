拜登「休假模式」超越川普！就任時間有4成在放假　累積532天假期

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▲美國總統拜登。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統拜登宣布放棄角逐連任後，曾表示會在剩餘半年的任期內全力履行總統職務，不過卻接連受質疑是否已經開啟「渡假模式」，先前有記者在白宮記者會上詢問此事反遭當場訓斥，近日共和黨全國委員會又統計數據稱拜登自2021年初上任以來，累積了532天假期，這也是拜登在任共1326天當中接近四成的帶薪假期。共和黨全國委員會（Republican National Committee）日前批評美國總統拜登（Joe Biden）上月前往德拉瓦州瑞霍博斯海灘（Rehoboth Beach）的休憩時光，已經是他「連續第16天的假期」，還嘲諷拜登的總統任期有40%都在度假，質疑「到底誰在治國？」現年81歲的拜登「帶薪休假日」自去年起就成為一項攻擊其執政的數據，美媒《紐約郵報》去年曾引用公開官方紀錄，算出總統拜登2023年在家鄉德拉瓦州或美國總統度假地大衛營（Camp David）的時間佔全年約37%，總日數為138天，而他去年的官方休假日數為22日。《紐郵》稱拜登是最近幾屆總統當中「最常不在華盛頓」的總統，在上任的前957天中，有382天全部或部分時間都在白宮以外的地方度假，佔了40%，而自2021年初上任至今不到4年，已累積532天假期；其次為1988年當選的共和黨籍前總統老布希（George H.W. Bush）。拜登上月在結束民主黨全代大會行程後，隨即前往加州聖伊內斯（Santa Ynez）占地8000英畝的私人牧場度假，接著又偕與第一夫人吉兒飛德拉瓦州瑞霍博斯海灘的豪華別墅度假，甚至被拍到躺在海灘椅上打瞌睡的畫面，這也讓共和黨人與媒體抓到把柄接連抨擊。當時在白宮例行記者會上，就有記者詢問拜登度假期間是誰負責掌管國家大事，白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）斥責則立刻回擊表示，總統拜登正在度假但他大權在握，且不管意願如何都不會擅離職守，「你應該比誰都更清楚」。白宮幕僚與拜登助理堅稱拜登與歷任總統一樣，在休假時一樣能「遠端工作」，且無論是休假期間或出國訪問，白宮國安會議與參謀長辦公室都會隨時派員通報任何國內外緊急狀況。不過長期貼身採訪拜登的記者諾勒（Mark Knoeller）就指出，拜登上任以來，前往德拉瓦州的次數有114次，停留時間長達328天，明顯高於前總統川普（Donald Trump），因為川普任內訪問佛羅里達州「海湖莊園」（Mar-a-Lago）與新澤西州貝明斯特（Bedminster）私人俱樂部的次數總共是51次、停留時間240天。根據官方紀錄，前總統川普在任期內（1461天），只有26%時間（381天）是用於離開華盛頓特區的個人旅行。