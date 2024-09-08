李洋退役！林郁婷、彭名揚送「羽動乾坤」匾額　李智凱親自錄影片

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奧運羽球雙金選手李洋今日（8）在台北小巨蛋進行盛大的退役儀式，除了3位搭檔江聿偉、李哲輝、王齊麟到場之外，林郁婷和彭名揚兩位不同項目的台灣體育好手也到場送上祝福。而「鞍馬王子」李智凱雖未能前來，但也錄製了一段影片給李洋。林郁婷和彭名揚在今天的退役儀式上，為李洋獻上「羽動乾坤」的匾額，歡送他邁向人生的下一步。他們幾人都是國訓中心的好友，也是征戰國際賽場的戰友，今天李智凱本來也要出席，但因故未能到場，他也特別錄製影片抱歉。「洋哥抱歉啦，因為個人因素沒辦法親臨現場，想和洋哥說一聲辛苦了，選手生涯到了一個段落，人生邁向下一個旅途。」李智凱在影片如此說道，「洋哥一直在成就和做人做事上，都是我的榜樣，接下來就請繼續照顧囉。」李洋今天在退役儀式感觸良多，多次哽咽落淚，他表示自己生涯即將告終，希望未來人們能記住這樣的自己：「天賦不是那麼好，拚盡全力，將自己能做到的做到最好，我希望大家討論到我時，能讓更多人看到台灣，讓羽球運動更輝煌。」