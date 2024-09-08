柯文哲涉京華城案遭收押！民眾黨號召集結　上萬小草點亮手機燈海

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▲柯文哲進看守所第4天後，民眾黨呼籲支持者於今天到濟南路聲援。（圖／翻攝畫面）

台北市前副市長彭振聲、民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案，日前雙雙遭檢方聲押禁見獲准，對此，民眾黨今（8）日號召小草聲援柯文哲，稍早濟南路已擠滿支持者，並用手機閃光燈製造燈海，過程中還有不少小草感動落淚，民眾黨預估人數破萬。據了解，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇4千餘萬元，且還有部分資金流向不明，日前複訊後檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇獲准；上月30日檢方再次展開行動，以被告身分約談柯文哲、陳佩琪、彭振聲及其謝姓妻子等人，其中陳佩琪與謝女訊後請回。彭振聲因涉犯貪污治罪條例的圖利罪，檢方複訊後認為犯罪嫌疑重大向北院聲請羈押禁見，案經審理，彭振聲遭裁定收押，至於柯文哲則獲無保請回，但北檢抗告後，最終法院仍裁定將柯文哲羈押。柯文哲進看守所第4天後，民眾黨呼籲支持者於今天站出來，稍早空拍畫面顯示，立院群賢樓外濟南路一段出現大量支持者，多數人除身穿白色上衣外，還貼著司法不公、政治迫害等標語，活動準備開始時由香港男演員朱康獻唱，不少小草也紛紛拿出手機製造燈海應援。