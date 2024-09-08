馬克宏挺「右派老將」當總理！法國30萬人上街示威　要總統下台

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▲法國總統馬克宏任命右派老將擔任新總理，反而掀起大批民眾上街抗議。（圖／美聯社／達志影像）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前宣布徵召支持度不高的右派老將巴尼耶（Michel Barnier）新任總理，拒絕任命新國會最大勢力推舉的人選，這引發了全國出現150場示威、逾10萬人在帕運閉幕式前走上街頭，紛紛舉起「無視民意就該辭職」、「馬克宏偷走選舉」、「民主開倒車」等標語控訴。法國國民議會今年7月中進行改選，結果顯示歐陸極右勢力浪潮吹不進法國，最終形成沒有政黨過半的「懸峙國會」僵局，舉國上下等待馬克宏在奧運和帕運結束後，如何解決政治動盪問題。本月5日總統馬克宏終於宣布新的總理人選，不過他並未選擇國會第一勢力左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）推舉的卡斯特（Lucie Castets），而是徵召勢力微弱的右派共和黨（LR）73歲政治老將巴尼耶出任總理。這個決定引發大批示威者怒火，抗議者不滿馬克宏無視國民議會選舉結果中，左翼聯盟取得最多選票，反而任命中間偏右的巴尼耶為總理，使全國投票顯得毫無意義，批評馬克宏高壓手段絲毫不尊重民主。在巴尼耶上任第二天，法國巴黎、馬賽等地紛紛走上街頭發起示威，左翼政黨「不屈法國」（Le France insoumise）表示，全國共30萬人上街，其中巴黎有16萬人；法國內政部則宣布全國示威共11萬人參與，巴黎警方表示約2.6萬參與巴黎的遊行。「不屈法國」黨魁梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）到場致詞時，批評馬克宏做出「欺騙人民的決定」，還稱這場奮鬥不會停止，並保證將對執政者投下不信任票，呼籲支持者做好長期抗爭的準備。英國廣播公司（BBC）在報導指出，馬克宏稱之所以會放棄任命左翼聯盟推舉的卡斯特，改而選擇巴尼耶正是因為他擔心卡斯特無法通過國民議會的不信任投票，而巴尼耶則可能在席次眾多的極右派支持下通過，但這個說法也被左派人士抨擊馬克宏的政府是仰賴極右派才能維持。馬克宏在今年七月中批准當時的34歲總理阿塔爾（Gabriel Attal）辭職，根據法國憲法，總統有權利選擇總理，但傳統上總統會傾聽國民議會多數黨的意見，馬克宏在進行廣泛磋商後選擇讓巴尼耶接任，法媒更稱這個決定是「最年長換下最年輕」，由法國近代史上最年長的總理取代了法國歷來最年輕總理。