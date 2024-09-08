哽咽無法言語！黃珊珊聲援阿北　疾呼「我們是正義的一方」

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民眾黨主席柯文哲因京華城案涉貪遭羈押禁見，對此民眾黨定調是司法迫害，今（8）日於立院旁集結聲援柯文哲，主辦單位喊出萬人走上街頭，對此立委黃珊珊致詞時一度哽咽無法言語，疾呼「我們是正義的一方」，強調自己在市府與柯共事3年多時間，她看到了公開透明、全民參與與開放政治，每天戮力從公，喊話程序要正義、司法要公平，不能讓政治一操弄司法，更允諾現場小草，「跟柯文哲一起完成司法改革！」「我們是正義的一方」，黃珊珊先是提及，柯文哲當天無保請回之際，上車的第一件事情就是請她轉達謝謝小草們，過程中一度哽咽無法言語，接著提到在市府與柯文哲共事3年，看到了公開透明、全民參與與開放政治，每天戮力從公。黃珊珊也說，北市府公務員沒有敢明知違法亂來，但為何到了地檢署就變成押人取供，強調每一個人都是依法行政，每個人都依長官指示不會隨便亂來，柯文哲更不會要求公務員違法，疾呼「把這件事情告訴地檢署！」最後黃珊珊說，程序要正義、司法公平，不能讓政治操弄司法，並允諾在場小草「跟柯文哲一起完成司法改革！」更不忘主席對黨團的吩咐，強調民眾黨團是台灣最重要的第三勢力，「大家一起等柯P回來！」