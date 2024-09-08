快訊／館長挺阿北！爆粗口嗆賴清德「真他X的當作你是皇帝啊」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押，民眾黨今（8）日晚間召集群眾到立院旁濟南路力挺柯文哲。稍早網紅「館長」陳之漢上台時，先是高喊3次「賴清德放人」，直指檢調查不到柯文哲金流證據就要押人，就是押人取共，更忍不住爆粗口嗆賴清德「你真的他X的當作你是皇帝啊？」館長上台時，先是感謝現場民眾、線上觀看的觀眾，真是患難見真情，並高喊3次「賴清德放人！」館長提到，他昨天直播時，還看到媒體報導稱「館長要來劫獄」，現在媒體報章雜誌、名嘴、政論節目，99％以上天天用錯誤資訊荼毒台灣人民，賴清德有看到嗎？這麼多弊案如果按照柯文哲模式，「我保證中央政府少一半官員！因為人就在土城看守所。」「為什麼綠的不辦，柯文哲沒金流證據就要押人，是不是押人取共！」館長更爆粗口，直言2024年資訊爆炸，「你真的他X的當作你是皇帝啊？」館長提到，自己每天從媒體聽到各種不同數字，有1500、700、170萬、1000億、50億，如果積極辦案，早就一刀斃命，館長更痛批，有錢就可以控制媒體，還可以控制輿論，把人壓起來取證據。館長直言，賴清德上任100多天，房價、租金、通膨高漲，還用力壓人取共，這就是民進黨在侮辱祖先、先進黨員。館長最後強調，民眾黨是很新興的政黨，民進黨、國民黨都不斷有案子跑出來，「希望在司法不公正、媒體不公正時代，可以團結反抗威權體制！」