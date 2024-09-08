林襄慶祝27歲生日！亮出凶猛上圍喊「被愛包圍」6萬人朝聖：好香

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▲近來林襄被發現體態漸漸變得豐腴，才讓粉絲放下心來。（圖／林襄臉書）

▲林襄在IG曬出多張慶生美照，只見她戴著皇冠，身穿白色蛋糕短裙，以及低胸平口粉色上衣。（圖／林襄IG）

▲林襄身邊還有閨蜜們陪伴。（圖／林襄IG）

啦啦隊女神林襄今年（2024）轉隊到味全龍當「小龍女」，不僅專注在應援上，也進軍演藝圈，蠟燭多頭燒，一度因壓力太大瘦到38公斤，近來她被發現體態漸漸變得豐腴，才讓粉絲放下心來，而5日林襄迎來27歲生日，她也在社群平台曬出和好友們慶生的美照，感動直呼：「被愛包圍！」短裙加上低胸的穿搭再度引發熱議，引來將近6萬人朝聖，網友都直呼：「好香！」林襄在IG曬出多張慶生美照，只見她戴著皇冠，身穿白色蛋糕短裙，以及低胸平口粉色上衣，展現前凸後翹的好身材，傲人雙峰更是呼之欲出，她手中的凱蒂貓蛋糕，上面還有自己的醜照，她不時對著鏡頭做出搞怪表情，身邊還有啦啦隊好閨蜜們的陪伴，不難看出女神好心情，充滿粉紅色的畫面更是香氣十足。林襄也在文中幸福寫道：「被愛包圍著，很難不快樂。願每一歲的自己，都能奔走在熱愛裡。」最後她更感謝陪伴在身邊的小映、李芷霖和張雅涵，並寫下：「謝謝我的公主們。」她也有感而發表示：「每年快到8月底都會瘋狂跟我要行事曆行程的人們，謝謝你們的儀式感，我們都要健康快樂幸福。」貼文一出，引來超過5.9萬人按讚，更釣出一排藍勾勾的祝褔，包括李芷霖、短今、吳心緹、小映、倪暄、藍星蕾、孟潔、張雅涵等人，足見林襄的好人緣，不少網友也紛紛直呼：「襄襄公主好難忘的」、「願小襄生日快樂，離苦得樂」、「生日快樂寶寶，希望妳開心就好」、「襄襄一直快樂，做快樂小襄。」