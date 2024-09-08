小草哭喊放人！柯文哲二度上銬前最後談話曝光　盼台灣更好

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，他二度「進去」前的最後談話，今（8）晚也在小草集會中曝光。柯文哲表示，這幾天台灣發生太多事，太多人透過媒體放話，並感嘆「司法跟媒體已經變成政治工具」，柯文哲強調，他希望司法有基本公正、也希望台灣更好。這段影片也讓現場小草看哭了，「放人」、「釋放柯文哲」聲音此起彼落。民眾黨在今晚集會中釋出柯文哲二度上銬前的談話影片，強調即使「拘禁了他的身體，拘禁不了他的自由意志」。在柯妻陳佩琪致詞結束後，所有黨公職也一起上台，跟現場支持者大合唱〈小草〉，晚會正式宣佈結束。從上個星期我的家被搜索，然後被逮捕，檢察官要扣押我，到後來無保請回。其實這幾天台灣發生太多事情，我深深的感受到台灣社會目前最嚴重的問題，就是司法的程序缺乏正義，太多人透過媒體放話。理論上應該是在野黨監督執政黨，不過現在是執政黨在監督在野黨。那最麻煩的，司法跟媒體已經變成政治工具。我希望司法有基本的公正，我也希望台灣是一個正常國家，希望台灣可以更好，這是我們要繼續努力的。