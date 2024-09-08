《魔法阿媽2》募資3天破425萬！快超越26年前總票房　粉絲全哭了

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▲相隔26年，魔法阿嬤已經晉升阿祖，動畫也做出她行動更加不便的細節。（圖／翻攝YT@魔法阿媽2-魔法小豆苗）

▲《魔法阿媽2》開啟募資3天金額已經累積425萬，快要超越1998年當時的電影院總票房。（圖／翻攝募資平台）

台灣動畫電影《魔法阿媽》由導演王小棣領銜製作，在1998年在電影院上映，後續也在學校、電視上不斷播映，成為許多人童年的深刻記憶。近期《魔法阿媽》續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》募資計畫，短短3天就募得425萬元，甚至已經快超越26年前的總票房，許多觀眾看到最新預告片，也忍不住落淚：「我來補當年的電影票錢了！」《魔法阿媽》於 1998 年發行，由黃黎明編劇、王小棣執導、漫畫家麥人杰聯合郭景洲、王登鈺、陳偉松等動畫界大師共同參與製作，當年斥資新台幣4000萬元，以台灣鬼神信仰等劇情為主軸，刻畫出豆豆與阿嬤深刻的祖孫情，成為許多台灣人記憶中的童年，但後來《魔法阿媽》出版DVD光碟後，也成為許多學校老師必定放映的教學電影，在電視上也常常能看到這部經典電影重播，因此成為許多七、八年級生深刻的童年回憶，黑貓酷羅說出可怕名言「把你阿嬤賣掉」及文英阿姨的經典配音，至今依然都深深刻印在眾人腦海中。時隔26年，電影續集《魔法阿媽 2：魔法小豆苗》確定製作，官方也在9月5日推出募資計畫，短短3天內就已經累積多達1347人進行募資，金額已經有425萬多元，離目標的1000萬還差一半就能完成，與最終期限的10月15日還有一段時間，因此很有希望能夠達標。魔法阿嬤動畫官方也在募資開啟的同一天釋出了長約 4 分鐘的預告影片，講述製作團隊的各種心路歷程，而熟悉的阿媽、酷羅、西羅都會回歸，而阿媽也晉升阿祖，將與曾孫小豆苗，更會跟著阿祖一起踏上一趟奇幻之旅。不少粉絲看見最新預告後，也紛紛留下感動的淚水，「1998年我還是小朋友，現在我來補當年的電影票錢了」、「一定支持到底」、「可惜再也聽不到文英阿姨的配音了」。