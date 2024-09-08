影／稱年輕時反國民黨　黃國昌：今向民進黨綠色恐怖宣戰！

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民眾黨主席柯文哲因京華城案涉貪遭羈押禁見，對此民眾黨定調是司法迫害，今（8）日於立院旁集結聲援，主辦單位喊出萬人走上街頭，民眾黨立院黨團總召黃國昌致詞說，30年前年輕時候，大家站出來反對中國國民黨的黨國體制，沒想到30年後的今天，這麼多人站出來，齊聚在立院外頭，向民進黨綠色恐怖宣戰，如今政黨、檢調與媒體為了貫徹賴清德意志，不惜要摧毀柯文哲人格，不惜要撕毀台灣社會良善，怒嗆「不能讓賴清德領導威權體制！」黃國昌今日走上舞台喊話小草，感謝大家站出來，相信主席都有感受到也不會、孤單，也回憶過去30年前年輕時，大家站出來反對中國國民黨的黨國體制，沒想到30年後的今天，這麼多年輕人與台灣公民，齊聚在立院外頭，要跟民進黨綠色恐怖宣戰。黃國昌，如今政黨、檢調與媒體，為了要貫徹賴清德意志，這段時間不惜要摧毀柯文哲人格，不惜要撕毀台灣社會良善，嗆不能讓賴清德領導威權體制。黃國昌說，面對排山倒海壓力，每個人心情都很難過也充滿憂慮，自己與黨公職拜託大家要相信柯文哲，也要相信自己，努力讓台灣變得更好， 也喊話小草絕對不要灰心、不要喪志，彼此要懷抱希望，肩並肩手牽手，「我們團結努力一定可以讓台灣變得更好！」