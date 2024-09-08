Energy高雄開唱請到《正港分局》神祕嘉賓！粉絲見坤達1舉動嗨翻

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坤達在台上大跳由美應援舞，讓台下粉絲超級驚喜，在台下跟著一起跳。（圖／相信音樂 提供）

▲Energy表示這兩天演唱會正好和火星人布魯諾撞期，不過仍然感謝粉絲選擇來看他們。（圖／相信音樂 提供）

超殺男團Energy睽違22年回歸歌壇，昨（7）日攻進高雄巨蛋，一連嗨唱兩天，達成4場南北雙蛋紀錄，同時這次演出也是Energy首度唱進高雄巨蛋，對他們意義重大，而寵粉的他們也特地準備驚喜答謝粉絲，邀請重磅嘉賓「謝正達」登台，坤達變身自己近期出演的霸榜夯劇《正港分局》中角色，油頭宅男謝正達，更大跳劇裡的由美應援舞，掀起全場一波高潮。事實上，坤達日前接演新劇《正港分局》，與許光漢、王淨同台飆戲，在劇中扮演愛慕茂木由美（阿部馬利亞飾）的油頭宅男謝正達，油膩造型讓不少粉絲驚呼認不出，就連愛妻柯佳嬿都笑虧：「有用我代言的洗髮精嗎？」笑翻網友，沒想到今（8）日，當Energy在演唱到〈Ra Men Song〉時，不只牛奶揪台下歌迷大跳〈射手〉，坤達更是經典重現「謝正達」一角，更在舞台上大跳劇中的由美應援舞，讓台下聽眾嗨翻，直呼超值得。雖然這次演唱會巧撞火星人布魯諾Bruno Mars的演唱會，不過在演唱會開演前，書偉仍開心大喊：「我是書偉，我們總算來到高雄了！」接著阿弟興奮地說：「歡迎你們來到起家厝。」Toro則表示：「我們復出的起點在高雄，現在火星人在唱的地方，謝謝大家你們選擇來看我們。」歌迷熱烈回應他們一直都在。經歷了人生的轉變，Energy更珍惜每次的相聚，他們特別選唱〈給你的歌〉，歌詞裡頭寫到「寂寞時候我會看著你寫的信，這是讓我努力走下去的原因，一點一滴隨信紙勾出回憶，請相信 你的心 我永遠 都會珍惜」，正是他們的心聲，感謝歌迷22年的等待、感謝歌迷支持，他們安排和歌迷大合照留念。