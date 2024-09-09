川普賀錦麗正面交鋒辯論　可能成左右大選勝負關鍵

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國民主黨籍副總統賀錦麗、共和黨籍前總統川普將於本月10日在費城進行總統大選辯論，選民終於能看到兩人正面交鋒，這對他們而言也都是一場關鍵考驗。法新社報導，59歲的民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）正在賓州匹茲堡進行為期5天特訓為辯論做準備，同時外界預期她的78歲共和黨對手川普（Donald Trump）會選擇積極進攻。美國羅格斯大學（Rutgers University）傳播與資訊學院學者克里斯蒂（Erin Christie）告訴法新社，這是兩名非常不同的候選人，且他們之前不曾親自會面。所以這場辯論將激發選民思考，甚至可能成為大選勝負因素。美國總統大選辯論通常會對民調有多少影響，儘管各方觀點不一，辯論有時無疑能投下政治震撼彈。畢竟約兩個月前，美國現任總統拜登（Joe Biden）才因他災難性的辯論表現而被迫放棄爭取連任。雖然沒有多少人預期，川普及賀錦麗10日會面將再發生如此戲劇性事態，在11月5日大選最後衝刺階段，總統選舉辯論仍有可能成為決定性時刻。此外，在兩極分化的美國，儘管兩人具有差異，他們倒是擁有共同目標，那就是觸及尚未決定把票投給誰的選民。內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）政治學教授吉爾（Rebecca Gill）指出，賀錦麗仍須對抗「憤怒黑人女性」的性別與種族歧視刻板印象。賀錦麗也將面臨把政策說得更清楚的壓力，不過外界預期其競選陣營會繼續採取「不造成傷害」（do no harm）策略，她自取代拜登參選以來只接受過一場電視專訪。川普的挑戰則在於決定選民希望看到多少川普本色。他憤怒又漫無邊際的風格能激起自己右翼基本盤的熱情，但這樣的作法將如何與賀錦麗競爭，還有待觀察。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130908