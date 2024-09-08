陳佩琪壓軸挺尪！數度哽咽說不出話　溫情喊「一定跟他奮戰到底」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押，民眾黨今（8）日晚間召集群眾到立院旁濟南路力挺柯文哲。民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪壓軸上台，直言以他對生活淡薄程度，竟然有人說他圖利，最後更喊話「我一定拿出所有證據！跟著他奮戰到底！」陳佩琪上台致詞時說，這禮拜來經歷人生最不平靜的心情，從傷心難過，到最後變成憤怒，跟先生結婚33年，第一次無法知道他晚上過得好不好、睡得好不好，無法在知道他的近況。陳語畢後忍不住哽咽。陳佩琪提到，33年來柯文哲好像是自己第四個小孩一樣，自己一向處理他生活點點滴滴，以前他在當醫生市長，每天都跟他一樣7點鐘起床，幫他準備早餐，目送他出門，當醫生還騎腳踏車上班、當市長搭公車、當主席就走路上班。陳佩琪說，柯文哲曾提及不用買衣服，幾件就夠穿，以他對生活淡薄程度，竟然有人把他當台北市長為市民做重大政策，說他圖利、貪污，「你說以他生活要求，他會是圖利貪污罪的人嗎？」陳佩琪提到，柯文哲演講說常常提到，他最自豪在當市長時，幫台北市還了570多億債務，也常常說，辦理世大運是台北市民驕傲，「這種市長做事態度，會去貪污錢財嗎？」陳佩琪提到，柯文哲在市長任內所做的事，卻在這次選總統後，全部被打成弊案，那時候自己剛憂鬱症發作，當然很擔心要問事情原委，「結果他說，你就是憂鬱症發作才會這麼多操心操煩」。陳佩琪提到，柯文哲常說，他當醫生市長，弊案就是保護色，台北市如果在歷經新冠疫情時，重症死亡很高，市長就要砍頭，醫生市長專業有限制，「不是專業的事，一定指名專案經理人，後來知道京華城開了數十次會議，會議裡的委員柯文哲都不認識，他完全沒有涉略這些事！」陳佩琪也提到，且台北市都發局長說，京華城最後決定，也是由最後專業經理人同意的，幫他蓋了市長的假章，結果現在變成柯文哲被銬手銬，「請問他尊重專業，請問他犯了什麼圖利罪？」「我不平，我一定要發他討回公道！」，陳佩琪也說，柯文哲還有一個被控訴貪污罪，只是因為自己常去ATM存款，結果檢調卻拿其中幾次，拿出來跟便當會牽連再一起。陳佩琪感嘆，沒有人要聽我的，「他只是認為說，我去存款就是貪污來的錢，我沒有辦法接受台灣目前司法，是用這樣扣押罪名！」陳佩琪也說，柯文哲還有一個被羈押理由，當天早上來搜索家裡時，柯文哲拒絕不開門，事實上，自己當時沒有在家裡，因為最近住在旅館，當時檢調打電話給自自己時，稱柯文哲不接電話，事實上是柯文哲在上廁所，結果檢調居然說柯文哲在滅證，因此要羈押柯文哲。陳佩琪最後感謝現場民眾對柯文哲支持，「我有信心，我一定會跟著他奮戰到底，跟大家表白，拿出所有證據，不可以用這種莫須有罪名，去入罪一個黨主席、前市長，台灣不應該回到過去黨國體系隨便抓人取供的司法辦案手段！」