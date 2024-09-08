壯壯床照外流！「長輩擠壓」上帝視角太誘人　混血男星都凍未條

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▲啦啦隊女神壯壯（沈立心）被封為「人間水蜜桃」，為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長。（圖／翻攝自壯壯臉書）

▲壯壯在IG曬出一組在飯店拍的性感照。（圖／壯壯IG）

▲壯壯即便穿啦啦隊制服，招牌「凳子臀」依然遮不住。（圖／壯壯臉書）

啦啦隊女神壯壯（沈立心）被封為「人間水蜜桃」，為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，更是台灣首位「外援」啦啦隊女孩，擁有火辣身材的她不時會在社群平台上放送福利照，讓粉絲們一飽眼福，今（8）日她曬出一組床照，只見她身穿細肩帶背心趴在床上，長輩被壓擠變形，連混血男星田舞陽都留言回應。壯壯在IG曬出一組在飯店拍的性感照，她戴著眼鏡，穿著黑色背心趴在床上，傲人長輩被床鋪擠壓若隱若現，翹臀更是一覽無遺，她對著鏡頭露出微笑，絕美顏值電翻大批粉絲，一張嘟嘴照更是融化粉絲的心，她也在文中簡短寫下自己當下的感受：「宅。」還釣出田舞陽發出眼冒愛心和拍手的表情符號來表達心情。照片曝光後，不少網友直呼，「漂亮的壯壯辣妹」、「壯壯好漂亮」、「超美的」、「這三張我可以，美，愛了」、「有夠辣，眼睛都辣麻了，壯壯女神太辣了」、「可愛又美麗」、「好好看呀」、「真的很可愛」，也有網友擔心她行程滿檔，紛紛要她好好休息，「好好地休息吧！」、「好好休息，多喝水。」事實上，壯壯擁有165公分身高，32D、24、36.5好身材，過去曾出過寫真集，是她出道10年的最大尺度，主打傲人「精品級蜜桃臀」，讓父親一度反對讓她出版，先前她參加「樂天韓國趴」活動，曬出自己的花絮照，一張背對鏡頭的照片，將圓弧臀部線條完美展現，加上一雙白皙修長美腿，當時也曾掀起熱議。