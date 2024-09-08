黃少祺遭好友背叛痛哭　幫兒子過濾交友圈：人生很多事無法避免

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▲黃少祺（右）和陳冠霖（中間）、江宏恩（左）在劇中兄弟情裂。（圖／三立提供）

黃少祺在八點檔《願望》中與陳冠霖、江宏恩上演男人友誼的背叛，黃少祺表示這是最讓他心痛的，因為多年前他也曾經遭到背叛過，當時哭了快4個月，最後是轉念告訴自己要重新開始，「否則我一輩子都過不了。」現在也會過濾兒子的交友圈，也教育他們要真誠待人，如果真的有一天被背叛受傷，黃少祺也會陪伴安慰，「因為人生有很多無法避免的事，這也是成長的養分。」黃少祺、江宏恩與陳冠霖在劇中從好友變成背叛，陳冠霖恢復記憶，想起江宏恩當年把他踢下懸崖，於是展開復仇，黃少祺表示對「男人的背叛」主題很有感，因為他在多年前也曾遇過被背叛經驗，又氣又恨，「那時候我痛哭大概3、4個月左右，後來就轉換成一個力量，就告訴自己要重新開始，否則我一輩子都過不了。」之前的經驗雖不至於對看人失去信心，黃少祺笑說還是會以真誠待人，但是學聰明了，會多看再去分析要不要繼續跟這個朋友深交。黃少祺也藉機教育兒子，要真誠待人，但因為他們還太小，不會讓他們太快知道社會險惡，「目前他們交往的知心好友的家長我們都認識，所以其實目前是以先過濾了一些。」如果真的有一天孩子真的被背叛受傷，他也會在身邊陪伴安慰他們，「因為人生有很多無法避免的事，這也是成長的養分。」他直說最近和江宏恩及陳冠霖對戲真是爽，因為很有撞擊，心境的感覺是不一樣的，「走到現在我反而跟自己太太（江祖平）談情說愛的戲幾乎是零，除了吵架沒有別的，但是每每就是跟兄弟之間的兄弟之義，還有那種虧欠跟遺憾，演出情緒才比較重。想到如果當時能夠去把他（陳冠霖）救回來，或是想到自己能夠代替他去擋這一槍，甚至摔下去懸崖的時候，很自然眼眶就都紅了。」