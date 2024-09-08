KID曾和小鬼約定一起出遊「那天好開心」！生前最後一次對話曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KID談起過去與黃鴻升最後一次一起出遊，就是來牛奶湖。（圖／上船了 各位！YouTube）

在台灣演藝圈幾乎0負評的全方位藝人黃鴻升（小鬼），2020年9月16日因在家中突發心因性休克而不幸離世，享年36歲，儘管逝世多年，不過圈內仍有不少好友非常想念他，尤其是與他一起錄製《綜藝玩很大》的KID（林柏昇），至今依然時常提起他，KID日前錄製新節目《上船了！各位》，罕見在節目中吐露心聲，談起和黃鴻升的過往，更曝光兩人最後一次對話：「我去蘭嶼玩的時候祂就說『下次帶我去』，因為太臨時了，他沒辦法跟我去，我就說好。」沒想到如今這句隨口的約定，再不可能實現，令人鼻酸。KID在海上與與胡宇威划船時，無意間提起過去曾和黃鴻升一同來過這裡：「我之前和鬼哥啊，最後一次出遊就是在這裡，我們那時候晚上先開一台帆船到那個地方，那天一點浪都沒有，我們就睡在島旁邊，早上4點起床看日出。」KID坦言如今自己舊地重遊，沒想到人事已矣：「那時候我跟祂（黃鴻升）一起做節目，再加上最一起旅遊真的是來這裡，我們那天好開心，我們就訂那天為『世界喜歡日』，我們認為世界最喜歡的1天就在6月。」KID曝光過去時常提起的「世界喜歡日」由來，讓粉絲難過噴淚。當KID被胡宇威問到是否記得與黃鴻升的最後一次對話時，他平靜表示：「跟祂最後一次的對話是，我們那時候剛好拍完《綜藝玩很大》，我隔天馬上要去蘭嶼玩，我去蘭嶼玩的時候祂就說『下次帶我去』，因為太臨時了，他沒辦法跟我去，我就說好。」沒想到隨口一句約定，竟成為KID心中莫大遺憾。但其實不只KID，胡宇威過去也曾痛失摯友，他坦言對方在高中時因突發心肌梗塞過世，讓當時的他受到極大的打擊：「我們國高中時都會一起去海邊，我們有很深厚的感情在。很美的畫面的時候，是祂給我的，我認為是祂暗示的一件事，心裡就謝謝祂。」