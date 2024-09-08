周子瑜驚喜合體Rain！風騷舞姿全曝光　大跳〈Run Away〉掀暴動

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▲周子瑜與前輩Rain大跳〈Run Away〉。（圖／IG twicetagram）

韓國超殺女團TWICE的台灣籍成員周子瑜，日前正式發專輯〈abouTZU〉SOLO出道，主打歌〈Run Away〉更是在釋出MV之後掀起討論，上線短短1天觀看次數就突破430萬次瀏覽，可見周子瑜的魅力之大，而近期周子瑜更是瘋狂放電，還與演藝圈前輩Rain大跳主打歌，讓粉絲嗨翻，稱Rain的舞姿相當風騷，笑喊：「為什麼rain可以這麼騷！兩人好好看喔！」周子瑜今（8）日釋出和前輩Rain大跳新歌的影片，掀起討論，只見周子瑜身穿白色套裝，分為上下兩截式的設計將她的腰線展露無遺，短裙更是襯托出她的大長腿，讓粉絲大飽眼福，而一旁的Rain也不遑多讓，穿起黑色襯衫，搭配白色長褲，襯衫鈕扣更是大開到胸口，整個人十分性感。周子瑜與Rain在鏡頭前大跳她的新歌〈Run Away〉，由於舞步偏向女團風，是甜美又性感的風格，粉絲原以為Rain會無法駕馭，沒想到他卻將「風騷」兩字展現得淋漓盡致，讓粉絲拍手叫好，搭配他在鏡頭前魅惑的眼神，也讓不少網友笑翻。網友見狀也紛紛笑虧：「為什麼Rain可以這麼騷！兩人好好看喔」、「大前輩！我要哭」、「Rain果然是大師兄耶」、「Rain歐巴到後面一整個放飛自我」、「子瑜搭上Rain！天啊」、「希望他們可以有合作的機會」、「好和諧的團體！」不只如此，周子瑜其實也和YoungK（姜永晛）合體跳〈Run Away〉，沒想到YoungK在跳完舞步後氣喘吁吁，讓粉絲笑虧體力不支：「要多喘」、「真的會被YoungK可愛死！」