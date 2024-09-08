齊名鍾東錦？吳春城聲援阿北：柯文哲要當「台灣曼德拉」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因京華城案涉貪遭羈押禁見，對此民眾黨定調是司法迫害，今（8）日於立院旁集結聲援，主辦單位喊出萬人走上街頭，立委吳春城上台致詞提及兩件離譜的事情，首先民進黨竟然幫北檢做懶人包，直接指揮辦案，連資深媒體人也看不下去，其次是同樣的事證，第一次羈押庭的法官的朱家毅是裁定羈押機率非常高的法官，當時做出「無保請回」，而第二次則是換了「綠色法官」之稱的呂政燁遭羈押禁見，最後吳春城說，柯文哲曾說自己要當「台灣曼德拉」，準備長期抗戰、關多久都沒關係，「阿北做鬼也要把你拉下台！」吳春城表示，民進黨執政進入9年，民眾日子有更好嗎？政府有更清廉嗎？司法有更公正嗎 ? 社會有更安定嗎？反問在場小草們，賴清德辦柯文哲是為了肅貪？是為了清廉嗎？如果是這樣的話，那賴應該先辦民進黨堆積如山、罄竹難書的弊案，超思、光電、高端是不是也該拿出來辦一辦？吳春城說，民進黨真正的目的就是要割小草，為什麼民眾黨非毀不可？因為民進黨早期的改革品牌都沒了，都跑到民眾黨了。此外提及進來兩件離譜的事情，首先是民進黨為北檢做懶人包，直接指揮辦案，資深媒體人吳典蓉也看不下去。而向來不支持柯文哲的陳文茜也替柯發聲，稱戒嚴時期被對待的黨外人士，在執政後竟一樣對待反對黨。其次是柯文哲第一次羈押庭承審法官是朱家毅，被外界認為是嚴謹、敢辦，裁定羈押機率非常高的法官，第一次開聲押庭時裁定「無保請回」，但未料第二次換了「綠色法官」之稱的呂政燁，而該法官曾遭監察院彈劾，認為對方曾在法院審查違反訴訟審理、偏頗立場與侵害被告權益，是一個有爭議性法官，而羈押內容稱偵查是一個浮動狀態，隨證據及資料獲得逐漸形成犯罪輪廓。吳春城砲轟，這究竟是司法審判，還是政治迫害？並提到柯文哲曾說自己要做「台灣的曼德拉」，準備長期抗戰、關多久都沒關係，「阿北做鬼也要把你拉下台！」並喊話小草只要阿北沒放棄，我們就不放棄，最後帶領小草們疾呼「搶救柯文哲，台灣曼德拉！」