柯文哲遭檢調搜索拒開門？陳佩琪還原真相：他在洗澡上大號

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民眾黨今（8） 日晚間號召支持者到立院前聚集，捍衛民眾黨主席柯文哲清白。稍早柯文哲妻子陳佩琪致詞時提及，羈押理由之一是柯文哲拒不開門、意圖滅證，不過，當時柯文哲其實在洗澡上大號，喊冤「他真的沒有接到電話！」陳佩琪上台致詞不久後開始哽咽，不只細數和柯文哲生活33年的點點滴滴，直言連衣服都不捨得買的人，怎麼可能會貪污？陳佩琪更提及柯文哲被羈押的理由，有一個是稱柯在檢調早上搜索時「不開門」，但其實，是因為自己最近都沒住在家裡，否則門口都是大批媒體，讓她無法準時出門上班，所以住在旅館裡面。陳佩琪指出，當天自己接到電話稱「柯文哲不開門」，自己就從旅館回到住宅，「他在滅什麼證？他在廁所裡面洗澡、大號，他沒有接到電話，但電話真的可能是為了睡覺轉靜音，這就是他拒不開門、意圖滅證，所以要收押禁見的理由。」陳佩琪說，自己當天從後門進入，有一批人跟著她上去，但另外還有一批人站在前門等比較久，且不知道同事已經上去柯家，就自稱等了1個小時、柯文哲在滅證，所以要羈押柯文哲，「這就是事情的原委。」