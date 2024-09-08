中國官媒欽點教訓！美駐中某總領館翻譯人員「散播台獨言論」挨批

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中國接連發布懲治台獨新規、官方網站新設「懲獨」專題欄目，官媒《環球時報》今（8）又刊登一則報導指出，美國駐中某總領事館一名翻譯員「有強烈的台獨傾向」，直批該名翻譯人員多次在公開活動中「散布台獨言論」，還在文內稱不知是否是美國使館管教不嚴，並以「若屢教不改，中國人民肯定是不歡迎的」等警告語作結。美國目前在中國設立的使館當中，目前在首都北京設立大使館、在廣州、上海、瀋陽及武漢設立總領事館，《環時》這則報導全文並未指名道姓，消息來源也僅稱「知情人士」，對於派駐美國駐中哪個館處均未交代，但在報導用字上選用「她」特別暗指了該名被指控的翻譯人員為女性。報導當中提到消息是「引述知情人士」，並且由該知情人士進行批評，稱這名在美國駐中某總領館負責翻譯的人員「具有強烈的『台獨』傾向」，文內還指該人員多次在公開活動中散布台獨言論、發表「台灣本來就是一個獨立國家」的「極端言論」，指控該人員「故意將『中華人民共和國』翻譯為『中華民國』，並拒絕認錯反指陸方對其汙衊」。《環球時報》稱該名人員「不僅思想扭曲，且行為出格，在對外活動中惡意推搡中國地方外辦官員，態度惡劣，飛揚跋扈」，還引述該知情人士的批評稱「美國政府派出的駐中國人員居然如此言行不端，不知道是其本人出了問題，還是美駐華使領館管教不嚴。但可肯定的是，她的言行冒犯了中國社會，違反了美國政府堅持的『一個中國政策』，違反了《維也納領事公約》和《中華人民共和國和美利堅合眾國領事條約》。」文末再批，「這樣一個人，如果我行我素，屢教不改，中國人民是肯定不歡迎的。」