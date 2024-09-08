宋晟睿近3戰2轟大爆發成救世主！中信兄弟7:5擊敗統一獅穩坐龍頭

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中信兄弟今（8）日以7:5擊敗統一7-ELEVEn獅隊，在三連戰系列戰橫掃統一獅，近期擔任開路先鋒的宋晟睿，打擊手感火燙，加上今晚開轟，此役獅隊打線在開局就有攻勢，邱智呈保送、陳傑憲安打攻佔得點圈，四棒陳鏞基敲出適時安打，加上下一棒林安可的高飛犧牲打，首局先拿下2分。不過兄弟打線立刻有所回應，同樣靠著保送和安打上壘，王威晨擊出左外野方向安打，帶有2分打點，直接將戰局扳平。6局下，張志豪敲出陽春砲，本季第7轟再添分數，7局上，獅隊兩出局後發動攻勢，林岱安、許哲晏、邱智呈連續3支安打串聯，追回1分，8局上林培緯的適時安打幫助統一再下一城，比數追至1分差。味全龍伍鐸今天對樂天桃猿7局僅掉1分，加上著砲吉力吉撈・鞏冠再敲追平生涯單季最多的23轟，終場以4：1擊敗樂天桃猿，桃園3連戰系列賽以2勝1敗作收，對下半季維持第二名位置。富邦悍將與台鋼雄鷹之戰，富邦在雨勢過後大爆發，1局上就在4棒申皓瑋帶有2分打點的二壘安打先馳得點，還靠他在3局上又用高飛犧牲打送回1分，終場富邦以8：2擊敗台鋼雄鷹，將兩隊在年度勝率的勝場差再拉開至3場。