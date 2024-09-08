宋晟睿近3戰2轟大爆發成救世主！中信兄弟7:5擊敗統一獅穩坐龍頭

中信兄弟今（8）日以7:5擊敗統一7-ELEVEn獅隊，在三連戰系列戰橫掃統一獅，近期擔任開路先鋒的宋晟睿，打擊手感火燙，加上今晚開轟，宋晟睿近3戰2轟，本季打擊率高達3成70，除了打擊，他還有關鍵守備美技接殺幫助球隊贏球。中信兄弟靠著宋晟睿攻守好表現，加上德保拉6.2局優質先發，終場就以2分差擊退統一，系列戰完成橫掃，穩坐下半季和年度勝率第一龍頭之位。
宋晟睿有速度 成為兄弟核彈頭
宋晟睿在這系列賽13打數7安打，打擊率高達5成38，尤其他在擔任一棒開轟的優異表現，不斷上壘破壞對手，給予獅隊壓力，成為兄弟下半季位居龍頭的重要角色。
此役獅隊打線在開局就有攻勢，邱智呈保送、陳傑憲安打攻佔得點圈，四棒陳鏞基敲出適時安打，加上下一棒林安可的高飛犧牲打，首局先拿下2分。不過兄弟打線立刻有所回應，同樣靠著保送和安打上壘，王威晨擊出左外野方向安打，帶有2分打點，直接將戰局扳平。
來到3局下，兄弟打線出擊，首棒打者宋晟睿轟出一發陽春全壘打，本季第3轟幫助中信兄弟超前比數，岳政華敲安上壘，再度輪到王威晨的打擊，他又追加右外野方向2分砲，中信兄弟靠著這兩支全壘打將比數拉開，取得5:2領先。
6局下，張志豪敲出陽春砲，本季第7轟再添分數，7局上，獅隊兩出局後發動攻勢，林岱安、許哲晏、邱智呈連續3支安打串聯，追回1分，8局上林培緯的適時安打幫助統一再下一城，比數追至1分差。
不過兄弟8局下老將張志豪先擊出安打，高宇杰左外野方向二壘安打，幫助中信兄弟追加保險分，，終場中信兄弟就以7:5力退統一獅，系列戰橫掃對手拉開勝場差，暫居下半季第一和年度勝率第一的位置。
伍鐸快成不受限球員 吉力吉撈・鞏冠23轟
味全龍伍鐸今天對樂天桃猿7局僅掉1分，加上著砲吉力吉撈・鞏冠再敲追平生涯單季最多的23轟，終場以4：1擊敗樂天桃猿，桃園3連戰系列賽以2勝1敗作收，對下半季維持第二名位置。
洋將伍鐸先發7局被敲3支安打，投出1次四壞和2次三振，本季累積73局，另有2場保留比賽已投6局，等於再投1局就單季滿80局、生涯年資滿9年，達陣明年不受洋將限制的「羅力條款」，而他也拿到生涯第70勝，追平高建三並列史上第11。
大雨過後鏖戰到晚間11點 富邦拿下系列賽
富邦悍將與台鋼雄鷹之戰，富邦在雨勢過後大爆發，1局上就在4棒申皓瑋帶有2分打點的二壘安打先馳得點，還靠他在3局上又用高飛犧牲打送回1分，終場富邦以8：2擊敗台鋼雄鷹，將兩隊在年度勝率的勝場差再拉開至3場。
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宋晟睿在這系列賽13打數7安打，打擊率高達5成38，尤其他在擔任一棒開轟的優異表現，不斷上壘破壞對手，給予獅隊壓力，成為兄弟下半季位居龍頭的重要角色。
此役獅隊打線在開局就有攻勢，邱智呈保送、陳傑憲安打攻佔得點圈，四棒陳鏞基敲出適時安打，加上下一棒林安可的高飛犧牲打，首局先拿下2分。不過兄弟打線立刻有所回應，同樣靠著保送和安打上壘，王威晨擊出左外野方向安打，帶有2分打點，直接將戰局扳平。
來到3局下，兄弟打線出擊，首棒打者宋晟睿轟出一發陽春全壘打，本季第3轟幫助中信兄弟超前比數，岳政華敲安上壘，再度輪到王威晨的打擊，他又追加右外野方向2分砲，中信兄弟靠著這兩支全壘打將比數拉開，取得5:2領先。
6局下，張志豪敲出陽春砲，本季第7轟再添分數，7局上，獅隊兩出局後發動攻勢，林岱安、許哲晏、邱智呈連續3支安打串聯，追回1分，8局上林培緯的適時安打幫助統一再下一城，比數追至1分差。
不過兄弟8局下老將張志豪先擊出安打，高宇杰左外野方向二壘安打，幫助中信兄弟追加保險分，，終場中信兄弟就以7:5力退統一獅，系列戰橫掃對手拉開勝場差，暫居下半季第一和年度勝率第一的位置。
伍鐸快成不受限球員 吉力吉撈・鞏冠23轟
味全龍伍鐸今天對樂天桃猿7局僅掉1分，加上著砲吉力吉撈・鞏冠再敲追平生涯單季最多的23轟，終場以4：1擊敗樂天桃猿，桃園3連戰系列賽以2勝1敗作收，對下半季維持第二名位置。
洋將伍鐸先發7局被敲3支安打，投出1次四壞和2次三振，本季累積73局，另有2場保留比賽已投6局，等於再投1局就單季滿80局、生涯年資滿9年，達陣明年不受洋將限制的「羅力條款」，而他也拿到生涯第70勝，追平高建三並列史上第11。
大雨過後鏖戰到晚間11點 富邦拿下系列賽
富邦悍將與台鋼雄鷹之戰，富邦在雨勢過後大爆發，1局上就在4棒申皓瑋帶有2分打點的二壘安打先馳得點，還靠他在3局上又用高飛犧牲打送回1分，終場富邦以8：2擊敗台鋼雄鷹，將兩隊在年度勝率的勝場差再拉開至3場。