M痘疫情入侵亞洲！印度通報首例疑似病例　正隔離接受治療

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變種M痘（mpox）疫情入侵亞洲，連泰國也確認首例個案，週日（8）印度衛生部也宣布針對一名疑似感染M痘的病患進行隔離，並稱此舉是確保這個全球人口最多的國家採取「有力的防範措施」以降低風險，同時也透露病患是「剛從一個正在經歷M痘疫情的國家返國」。隨著M痘在全球的確診病例再度蔓延，世界衛生組織在8月14日對M痘疫情發布最高國際警戒，擁有14億人口的印度週日透過衛生部發表聲明，指出印度一名年輕男性患者最近剛從一個正在經歷M痘疫情的國家返國，並被發現疑似感染M痘。印度衛生部聲明當中並未說明患者可能在哪裡染上病毒，但強調當局已經將該名患者安置於指定醫院，並使其接受隔離治療，目前病患情況穩定。衛生部官員指出，當局正在針對樣本進行檢測，確認病患是否感染M痘病毒，同時也強調國家已做好準備以處理這種個別的旅遊相關病例，並採取有力措施來管理並降低任何潛在風險。M痘疫情入侵亞洲，包含泰國、印尼、新加坡、菲律賓都傳出確診或疑似病例，同時也加強監測與篩查，防止疫情全面入侵。