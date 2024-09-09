連飲食都是文化！台南攜手民間擴散IP價值　發展文創產業雙贏之路

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▲知名的藍晒圖文創園區位在台南市最精華的地段。（圖／翻攝自藍晒圖文創園區臉書）

▲臺南市政府將「台南400」作為IP，無償授權給各大廠商使用。圖為貫金食品的果汁以「台南400」的形象設計嶄新包裝。（圖／記者林怡孜攝，2023,03,15）

▲台南市文化局長謝仕淵。（圖／記者徐筱晴攝）

一年一度的台灣文化創意博覽會（下稱文博會）在本月初落幕，今年是文博會首度移師台南，也讓府城再度活躍於各大版面。台南今年迎來400年，作為台灣歷史悠久的古都，一直以來以豐富的文化資源為人所知，「文化」更融入了當地人的生活，無論是美食、傳統建築、工藝，甚至是生活方式都涵蓋其中，更反映出台南這座城市的深厚文化底蘊與多樣性。1624年，荷蘭人抵達福爾摩沙大員港，也就是現今的台南安平，建造了熱蘭遮城，讓台灣就此走進了世界舞台。迄今為止，400年過去，也豐富了台南這座城市的深厚文化底蘊，更讓「文創」融入了民間生活當中。台南市文化局長謝仕淵接受《NOWnews今日新聞》專訪時就指出，在台南，文化與生活的關聯性結合得十分密切，不能單就一般大眾對於文創產業的想像來理解台南的文化產業，包含飲食餐廳、晚上在市場吃飯等特定生活風格，都與台南在地的文化脈絡相結合。台南的文化與日常生活密不可分，不過對於文化產業發展上，台南政府也持續扮演著支持民間業者的角色。除了配合文化部對文化產業的支持之外，台南市也在持續經營當地文化園區，例如藍晒圖文創園區。謝仕淵直言，藍晒圖文創園區位在台南市最精華的地段，「我們拿來租，然後提高租金，但我們的思考不是這樣，而是希望有個文創產業有個更好的平台、舞台，透過文創園區來支持文化產業的發展。」除了經營文創園區、準備好支持文化產業發展的制度外，孵化IP時讓其有面對市場的能力也很重要。謝仕淵提到，在設計人才方面，台南有很好的基礎。此外，IP產業的核心在於其市場競爭力，必須發展出商業模式，而政府的任務便是協助這些IP，在前端人才培育由學校負責的基礎上，確保這些設計人才能在好的平台上被看到。「IP授權」也是文化產業成功發展的重要原因之一。像是今年正逢台南400年，台南為了慶祝這歷史一刻，推出了「台南400」的系列活動，除了舉辦各式博覽會，或是在歷史古蹟上演光雕秀等外，也將「台南400」作為IP，無償授權給各大廠商使用。謝仕淵透露，今年授權的「台南400」的廠商或產品已經超過500件，「我覺得這其實就是一個雙方都能夠各自有收穫的模式」。由於對於官方而言，授權IP並非是為了賺錢，而是藉由民間擴散IP形象，傳達城市的價值及認同，而民間業者則是藉由這樣的擴散，發展出商業模式，因此對政府、業者來說，都是「雙贏」。台南憑藉著文化產業的多樣性與深度，展現了無限發展的潛力，使之成為台灣文化創意產業的重要據點，再加上政府政策的支持，更進一步邁向多元化、多層次的方向發展。謝仕淵提到，今年還碰上了一個契機，也就是首度移師台南舉行的文博會，他稱文博會是一個向外界介紹、讓外界能了解台南文化的重要機會，「我們並不是要去做一個與民爭利的IP，而是要用文創跟文博的精神及文創的方法，來形塑一個IP，讓大家去展現台南這座城市的精神。」